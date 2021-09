Kávé Világnapja akció az EspressoShop.hu-n!

A kávé nemzetközi ünnepén minden vásárlónkat egy, törzsvásárlóinkat pedig két darab design ikon illy eszpresszó csészével ajándékozzuk meg legalább 9 900 Ft értékű rendelés esetén. Espresso Klub tag törzsvásárlóink hűségét a 7 %-os azonnali árkedvezmény mellett most azzal is megköszönjük, hogy ők az akció ideje alatt ( 2021.szept. 29 - okt.10.) 25%-os kedvezménnyel, mindössze 38ezer Ft-ért vásárolhatják meg a Francis Y3.3 kapszulás kávégépet 49 900 Ft helyett. Ehhez törzsvásárlóinknak csak a KAVENAPJA kuponkódot kell beírniuk és érvényesíteniük vásárláskor az EspressoShop.hu pénztárban.



Espresso Klub: 7 % kedvezmény a törzsvevőknek!

Már egyszeri 15ezer Ft-os vásárlással beléphetsz Espresso Klub törzsvásárlói rendszerünkbe, klubtagunkként 7% kedvezményt, és egyéb különleges ajándékokat kapsz! Csomagod pikkpakk, akár másnapra megérkezik érintésmentes futáros kézbesítéssel.

illy csészekoncepció: a kávé tudományának és szépségének találkozása

Hogy miért is olyan jó inni az illy csészékből? Az illy dizájn ikonná vált klasszikus csészeformája maga is tudatos tervezés eredménye. Matteo Thun sztár építész tervezte a csészét Ernesto Illy funkcionális, tudományos, idealisztikus kávéscsésze leírása alapján úgy, hogy az a legjobban szolgálja a kávé kvintesszenciája, az eszpresszó ízlelését, élvezetét, szépségét. Olvasd el az illy csésze koncepcióját itt!

Az ajándék illy eszpresszó csészét, - vagy ha Törzsvevőnk vagy, akkor 2 db csészét - webshopunk bármilyen termékének vásárlása esetén küldjük a Kávé Napja akció ideje alatt automatikusan, ha kosárértéked eléri a 9 900 Ft-ot. Természetesen szemes, darált, podos formában is megtalálod az illyt nálunk, és ha designmániás vagy akkor is térj be hozzánk! Szemes, és darált formában verhetetlen áron, 5=6 csomagban mindössze 3208 Ft egy doboz illy kávé. Az ikonikus illy csészék, kávégépek, és Alessi kotyogók mellett az Illy Art Collection szettek, és a kortárs művészek által dekorált illy kávé legújabb kiadása is szuper ajándék, akár magadnak is! Csúcsminőségű, és különleges csomagolású Dammann teáink és Domori forró csokoládéink is felmelegítenek a beköszönő hidegebb időkben.

Ősszel is várunk kávé ínyenc, barista és latte art tanfolyamainon

Nemcsak finom kávét és szép kávés, teás eszközöket, de tudományt és szórakozást is adunk! Kávé iránti szenvedélyed alakítsd tudássá! Októberben még van hely 3 napos barista tanfolyamunkra, mely hasznos tudás ha bármilyen vendéglátós területen dolgozol, saját üzletet tervezel. Ha külföldre mennél, az illy által kibocsátott tanfolyam oklevéllel nagyobb eséllyel próbálhatsz szerencsét.

Ha egy könnyedebb, ismerkedő ínyenc kurzussal kóstolnál bele a kávék világába fél napos Kávé Gourmet tanfolyamunkat ajánljuk, mely szombati családi programnak is kiváló. Ha párosan jönnél ajánljuk a kedvezményes páros belépőt! Tanfolyamainkat a covidra való tekintettel a megfelelő óvintézkedésekkel tartjuk meg.

Gyere, nézzen körül az olasz kávé, tea, és a design birodalmában!