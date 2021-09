Rusvai Miklós: Nem jó a tesztelési gyakorlat Magyarországon

A virológus az ATV Start műsorában beszélt a negyedik hullámról, melyről úgy véli, nem biztos, hogy kevésbé veszélyes az előző háromnál. Rusvai szerint ritkán, de előfordulhat olyan eset, hogy a harmadik oltás után sem alakul ki az antitest.

Elmondta, hogy ha a grafikonon látható csúszóátlagot nézzük, októberben a napi ezer fölötti számot is elérhetjük. A hűvösebb időjárás miatt a légzőszervi megbetegedések is előtérbe kerülnek, ezért is gyorsulhat fel a koronavírus terjedése, viszont a legfontosabb, hogy többet kellene tesztelni.

A virológus szerint nem jó a tesztelési gyakorlat Magyarországon, az orvosok valamiért nem tesztelnek eleget, így jó lenne visszahozni a „kiszállós” rendszert, ami lehetővé tette, hogy házhoz menjenek a tesztelők. Nem ért egyet az „Az oltás működik, Magyarország működik!” mottóval, ugyanis szerinte a statisztika nem ezt igazolja. Segítene, ha tudni lehetne, hogy a halottak és lélegeztetőgépen lévők közül hányan voltak beoltva.

A szerdai kormányinfón munkatársunk, Haszán Zoltán megkérdezte, miért nem lehet tudni, hogy a kórházban ápoltak között mennyi az oltott és oltatlan, erre Gulyás azt ígérte, hogy a legközelebbi kormányinfóra elhozza ezeket az adatokat.

Rusvai beszélt arról is, hogy egyre több az olyan eset, ahol a harmadik oltás után sincs antitest a beteg szervezetében, de még mindig nagyon ritka. Ajánlja a maszk viselését, de egyelőre nem javasolja a kötelezővé tételét, azt akkor tenné, ha napi 500 fölé emelkednek a számok. Szerinte ez október első felében történhet meg.



Nem lehet azt sem biztosan állítani, hogy ez a járványhullám kevésbé lenne veszélyes, főleg a statisztikai adatok hiánya miatt, viszont

nemzetközi viszonylatban rosszabbnak tűnik a negyedik hullám a többinél

– mondta Rusvai.