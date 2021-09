Szentkirályi Alexandra úgy megszólította a fiatal választókat, hogy a fal adja a másikat

A 2022-es választásokig még több mint fél év van hátra, így igazán érdekes kérdés, hogy a Fidesz kommunikációsai még hányféleképpen tudják addig elmondani a fő üzenetüket, miszerint bárki lesz is Orbán ellenzéki kihívója = Gyurcsány. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő mindenesetre az egyik legerősebb megfejtést már be is mutatta, nem is akárhol, hanem a fiatalok egyik kedvenc közösségi médiájában, a Tiktokon. Ha ettől nem értik meg a kamaszok, hogy mi az üzenet, akkor már tényleg nincs sok remény, hogy megszólítsa őket a Fidesz.