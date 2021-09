26 civil szervezet kéri a kormányt, hogy folytasson célzott oltási kampányt a legszegényebb országrészekben

Az ország legszegényebb részein a lakosság harmadát sem oltották be koronavírus ellen, ezért célzott intézkedésekre van szükség – erre figyelmezteti nyílt levelében a kormányt 26 civil szervezet. Úgy vélik, a kormánynak folytatnia kell az oltási kampányt, nem elég arra hivatkozni, hogy aki be szeretné oltatni magát, annak megvan erre a lehetősége (ezt például Gulyás Gergely is elmondta a szerdai Kormányinfón).

A hátrányos helyzetű térségekben élők ugyanis a koronavírus elleni átoltottságot tekintve is hátrányban vannak: a Szél Bernadett országgyűlési képviselő által megszerzett és közzétett adatokból az derül ki, hogy

az ország legszegényebb járásaiban és településein rendkívül alacsony a lakosság védettsége, a száz legkevésbé átoltott település lakóinak csak 27 százaléka kapta meg a védettségi igazolványt. A civil szervezetek szerint a koronavírus-járvány negyedik hullámában ez a helyzet önmagában is tarthatatlan, de az egész társadalmat, az oltottakat is veszélyezteti. A vírus mutációi ugyanis ott tudnak elterjedni, ahol alacsony a védettség, az így megjelenő új variánsok pedig azokat is fenyegethetik, akik az oltásból a szükséges dózisokat felvették. A kormánynak feladata, hogy a hatékony védekezést megszervezze, így kiemelt figyelmet kell fordítania az alacsony átoltottságú településekre.

Oltás Miskolcon. Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

A Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Tudományos Akadémia részéről is felmerültek már javaslatok az előzetes regisztráció eltörlése mellett arra is, hogy vizsgálják meg, mi az oka a vakcina visszautasításának. Az átoltottság területi, szociális és gazdasági egyenlőtlenségeit is fel kell tárni, hogy felszámolhassák ezeket.



A nyílt levelet aláíró civilek az oltási kampány folytatása, az emberek meggyőzése mellett azt is várják a kormánytól, hogy ellensúlyozza az oltással kapcsolatos álhírek hatását, folytasson a megcélozni kívánt csoportokra szabott kommunikációt, nyújtson hiteles és átlátható tájékoztatást az oltások hasznáról, esetleges veszélyeiről is.

Az oltást látványosan oda kell vinni, ahol a be nem oltott lakosság él: személyes találkozások, fórumok révén is hatékony és közérthető szakmai tájékoztatást kell nyújtani ezeken a településeken.

A helyi viszonyokat leginkább a helyi önkormányzatok, civil szervezetek ismerik, ezért a kormánynak támogatnia kell, hogy elláthassák ezen feladatukat. Az idősek és halmozottan hátrányos helyzetűek részére az antitest-mérést ingyenesen elérhetővé kell tenni.

A SzabadaHang felületén közzétett petíció aláírásával bárki csatlakozhat a civilek nyílt levelében közzétett követelésekhez. Ezen túl a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) az ellenzéki összefogásban résztvevő pártokhoz és miniszterelnök-jelöltekhez (Dobrev Klára, Fekete-Győr András, Jakab Péter, Karácsony Gergely, Márki-Zay Péter) is fordult, azt kérve tőlük, hogy a rendelkezésükre álló lehetőségeket használják fel, hogy a nyílt levélben kért intézkedések megvalósuljanak, nyilvános szerepléseik alkalmával pedig beszéljenek arról, hogy kormányra kerülésük esetén mit tennének a hátrányos helyzetű, szegénységben élő emberek érdekében.

A nyílt levél aláírói: 1Magyarország Kezdeményezés, XXI. századi Roma Nők Egyesülete, aHang, A Város Mindenkié, A Város Mindenkié Pécs, Autonómia Alapítvány, Bódvavölgyi Roma Közéleti Roma Nők Egyesülete, Dél-Dunántúli Romák Szövetsége, Emberség Erejével Alapítvány, Hátrányos Helyzetű Családok Országos Egyesülete, Hernád Völgye Roma és Hátrányos Helyzetűekért Egyesület, Idetartozunk Egyesület, InDaHouse Egyesület, Motivációs Műhely, Nagykállói Romák Érdekvédelmi Szervezete, Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, Pedagógusok Szakszervezete, People First Egyesület – Pécs, Polgár Alapítvány az Esélyekért, Roma Civil Tanács, Roma Sajtóközpont, Romaversitas, Szakszervezetek Együttműködési Fóruma, Szociális Csomagküldő Mozgalom Alapítványa, Társaság a Szabadságjogokért (TASZ), Új Start Alapítvány.