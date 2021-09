A mozikban és online is zajlik majd idén a Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál

Idén november 9-e és 21-e között zajlik majd a 18. Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál, különleges, hibrid formában: a közel 60 filmet mozikban (Budapest mellett öt vidéki városban), illetve online is meg lehet majd nézni.

Az idei nyitófilm az HBO új dokumentumfilmje, a Kőrösi Máté által rendezett Dívák lesz, amely három húszéves budapesti lány életébe enged betekintést.

A fesztivál közleménye szerint a 18. Verzió alatt a nemzetközi, a diák- és elsőfilmes, valamint a magyar versenyprogramban látható filmek mellett a valóság rétegeit különböző témákba merülve ismerhetik meg a nézők. Az Antropocén szekció filmjei idén is bemutatják az emberiség környezetre gyakorolt hatását, míg a Parrhesia: Az igazság ideje válogatásban előtérbe kerülnek fiatal újságírók, művészek és tinédzserek, aktivisták történetei, akik elszántan harcolnak a jövőjükért olyan országokban, ahol a hatalommal és autoriter rezsimekkel való megküzdés lehetőségei (és lehetetlenségei) a valóság egy másik rétegét mutatják be. Az Elmerülés filmjei a mentális egészség témáját helyezik előtérbe, míg a Képkereső szekció keretében olyan filmeket mutatnak be, amelyek a képek és kamerák hatalmáról és történetmesélő képességéről szólnak. A fesztivál részletes programja október közepén érkezik majd.