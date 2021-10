Britney Spears megszabadult az apjától, Jamie Spearst felfüggesztette a bíróság

A bíróság helyt adott Britney Spears új ügyvédje kérésének, hogy függesszék fel Jamie Spearst mint lánya gondnokát. Mostantól nem apja felügyeli az énekesnő életét. A bíróság egy könyvelőt, John Zabelt nevezett ki az énekesnő pénzügyeinek ideiglenes gondnokaként, ahogy azt Spears ügyvédje, Matthew Rosengart kérte. Szintén az ő kérésére 30-45 napon belül egy újabb meghallgatást tartanak, amin eldöntik, egyáltalán szükséges-e, hogy bárki felügyelje Britney Spearst és a vagyonát.

Britney Spears szabadságáért demonstráló rajongók 2021. szeptember 29-én a bíróság előtt, miután megtudták, hogy Jamie Spearst felfüggesztették Fotó: KEVIN WINTER/Getty Images via AFP

Britney Spears 2008-ban, idegösszeroppanása után került apja felügyelete alá. Az elmúlt hónapokban több dokumentumfilm is feldolgozta a történetét, ezekből kiderült, hogy az évek során többször is próbált szabadulni a gondnokság alól, de kérvényeit elkaszálták, nem vették figyelembe.

Tizenhárom év után, 2021. június 23-án végül Britney Spearsnek sikerült egy nyilvános bírósági meghallgatáson megszólalnia és kérvényeznie, hogy szüntessék meg a gondnokságot. Az apja felügyelete alatt töltött éveket emberkereskedelemhez hasonlította, úgy fogalmazott, „kínos és demoralizáló”, amin keresztülment, állítása szerint többször fenyegették a gyerekei elvesztésével, begyógyszerezték, és sokszor akarata ellenére dolgoztatták. Akkor azt mondta, „az apámnak és mindenkinek, aki ebben részt vett, börtönben a helye”.

A bíróság először elutasította keresetét, végül azonban 25 év után lemondott a menedzsere, majd a mellé kirendelt ügyvéd is, akinek a helyére került Matthew Rosengart azonnal kérte az énekesnő apja, Jamie Spears elmozdítását. Szeptember 7-én Jamie Spears végül maga kérte a felfüggesztését, de ezt először pénzügyi juttatásokhoz kötötte, majd továbbra is ragaszkodott ahhoz, hogy nem bántalmazta a lányát.

A szerdai meghallgatás alatt a bíróság előtt összegyűltek a rajongók, akik Britney Spears Hit Me Baby One More Time című számát énekelték, de ezzel egy időben Londonban is demonstráltak az énekesnő rajongói. A mostani meghallgatáson nem vett részt Britney Spears. (BBC/New York Times)