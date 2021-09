Dobrev Klára: Nem tárgyalunk a visszalépésekről, nem erről szól a választás

A DK központjában mondta el csütörtök este győzelmi beszédét Dobrev Klára, aki a legtöbb szavazatot szerezte meg a miniszterelnök-jelöltek közül az előválasztáson.

Előtte azonban Gyurcsány Ferenc beszélt, többek közt arról, hogy Dobrev Klára csodálatos, és a DK aktivistái is csodálatosak.

Dobrev Klára beszédében gratulált az előválasztáson indulóknak, a győzteseknek és a veszteseknek is. Kiemelte a politikusnőket, akik most nyerni tudtak, az ő neveiket - mint mondta, a bátrakét - egyenként fel is sorolta. Hozzátette, még mindig nincs elég nő a politikában, de egy választáson már elindulni is példaértékű Orbán országában, ahol a miniszterelnök azt mondja, hogy a politika nem nőknek való.

Dobrev a miniszterelnök-jelölteknek is köszönetet mondott. Egy tisztességes, demokratikus, néha fűtött hangulatú versenyen vagyunk túl - mondta. Szerinte sikerült megmutatni, hogy milyen, ha a politikai versengés az országról és az emberekről szól, nem a gyűlölködésről és a személyeskedésről.

Viszont az előválasztásnak nincs még vége, készülnek a második fordulóra. „Meg nem állunk, míg le nem bontjuk Orbán Viktor rendszerét” - mondta. Hozzátette, a változás most kezdődött el, az elmúlt hetekben. „Meg nem állunk addig, míg azt nem mondhatjuk, hogy egy európai demokratikus köztársaságban élünk. Ez a cél vezérel”.

Kollégánk, Czinkóczi Sándor azt kérdezte Dobrevtől, mit gondol arról, hogy Márki-Zay Péter ma azt mondta, nem kizárt, hogy Dobrev javára lépjen vissza, mert vele több dologban ért egyet, mint Karácsonnyal, de az a gondja ezzel, hogy az egy ajándék lenne a Fidesznek. „Én az országgal foglalkozom” - reagálta Dobrev. „A hatalomtechnikai játékok nem idegenek a politikától, és ez tök rendben van. Számítgatások, kalkulációk. Én nem ilyen vagyok”.

Hozzátette, ha egészségügyről vagy oktatáspolitikáról kéne beszélni, arról órákat tudna beszélni. Kollégánk kérdésére, hogy akkor ezek szerint Gyurcsány Ferenc fog-e erről tárgyalni, Dobrev azt felelte: senki nem fog tárgyalni. Nem erről szól a választás, tette hozzá a győztes miniszterelnök-jelölt. Az RTL visszalépésekre vonatkozó kérdésére válaszolva Dobrev elismételte, hogy nem akar hatalomtechnikai dolgokkal foglalkozni, a 24.hu újságírójának pedig Molnár Csaba mondta azt, hogy hülyeség, hogy a Fidesz malmára hajtanák a vizet.