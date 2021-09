Egy túl átlátszó ruhájú szobor miatt többen felháborodtak Olaszországban

A hétvégén fedték fel az olaszországi Salerno tarományban található Sapriban Emanuele Stifano bronzszobrát, ami sokakban azonnal felháborodást váltott ki, miután a szobor egy átlátszó ruhát viselő nőt ábrázol.

A szobrot Luigi Mercantini 1857-ben írt La spigolatrice di Sapri című verse ihlette, de a vers mondanivalója most senkit nem érdekelt. A Sky szerint számos nőjogi aktivista követelte a szobor eltávolítását, de Laura Boldrini, a balközép Demokrata Párt képviselője is úgy gondolja, hogy a szobor „sérti a nőket és a történelmet, amit ünnepelnie kéne”. Twitteren azt írta: „Hogyan tudják még az intézmények is elfogadni a nők szexualizált testként való ábrázolását?”.

A szobrot készítő Stifano Facebookon azt írta, ha rajta múlt volna, a szobor „teljesen meztelen lett volna”. (Vice/Sky)