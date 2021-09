Jakab szerint azért kapott ki, mert a fideszes körzeteket járta

Miután még a szülővárosában sem tudta lenyomni Dobrev Klárát, a Jobbik elnöke csütörtök délelőtt videóban búcsúzott el az előválasztástól, elismerte, hogy nem jutott tovább a második fordulóba. A jelenlegi állás szerint Márki-Zay Péter mögött is nagyon lemaradt. Szerinte ennek az az oka, hogy a kampányban nem a biztos ellenzéki körzeteket járta végig.

Jakab egyben gratulált a második fordulóba jutott miniszterelnök-jelölteknek, és megígérte: „Bármelyikőjük is fog győzni, teljes mellszélességgel fogom támogatni a kormányváltásért vívott küzdelemben.” Az általa elért negyedik helyezés pedig azt üzeni neki, hogy „sokat kell még dolgoznunk a kormányváltásért”.

Megjegyezte, hogy a továbbjutók kivétel nélkül Budapesten és a nagyvárosokban erősek, „ahol már eddig is az ellenzéknek állt a zászló”. Ezért úgy érzi, rá maradt az a feladat, hogy csatába hívja azokat a kistelepüléseket, kisvárosokat és falvakat, ahol még mindig a Fidesz az erős, és ahol a legnehezebb volt megszervezni az előválasztást. Elmondta, hogy az elmúlt időszakban nem azokat a városokat járta végig, ahol sok az ellenzéki szavazó, hanem főleg azokat, ahol sok még a fideszes. „A kormányt csak akkor tudjuk ugyanis leváltani, ha növeljük az ellenzéki szavazók számát, és meggyőződésem, hogy ez sikerült. Még akkor is, ha ezért most nekem kellett talán a legnagyobb árat fizetni, hiszen nem jutottam be a második fordulóba” - összegezte az eredményt. Azt mondta, nem a pozíciók érdeklik, hanem az, hogy az ellenzéki összefogás együtt maradjon. A többi jelöltnek azt üzente: