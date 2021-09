Készítse elő az útlevelét mindenki, aki az Egyesült Királyságba készül

2021. október 1-től az Egyesült Királyságba történő beutazáshoz érvényes útlevélre lesz szükség – írja a Telex a magyar konzuli szolgálat oldala alapján, emlékeztetve arra, hogy a britek kiléptek az EU-ból, és eddig tartott az átmeneti időszak, amikor még elfogadták beutazásnál a személyi igazolványokat.

Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

Október 1-től csak azoktól fogadják el a személyit érvényes úti okmányként, akik letelepedett (settled) vagy előzetesen letelepedett (pre-settled) státusszal rendelkeznek az Egyesült Királyságban.

A Brexit nemcsak az útlevélhasználatot hozta magával, de egy kis pánikvásárlást is, ami miatt a brit benzinkutak többségénél elfogyott a benzin. Az emberek azután kezdtek pániktankolásba, hogy kiderült, a kamionoshiány miatt gondok voltak az üzemanyag-szállítmányokkal. A történtek miatt a hadsereget is készenlétbe helyezték. Miután az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból, rengeteg európai sofőr tért vissza a hazájába, vagy döntött úgy, hogy inkább máshol vállal munkát, de nemcsak a Brexit, hanem a járvány is rengeteg külföldi munkavállalót késztetett hazatérésre. Utóbbi miatt Németországban és Lengyelországban is kamionoshiány alakult ki.