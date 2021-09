Kim Dzsong Un húga bekerült Észak-Korea legfelsőbb döntéshozó testületébe

Kim Jo Dzsong, az észak-koreai vezető Kim Dzsong Un húga bekerült az ország legfelsőbb döntéshozó testületébe, ezt csütörtökön közölte az állami média.

Kim Jo Dzsong már ezt megelőzően is fontos szerepet töltött be az ország vezetésében bátyja tanácsadójaként, azt is ő jelentette be napokkal ezelőtt, hogy hajlandóak újraindítani a tárgyalásokat Dél-Koreával, amennyiben „felhagynak az ellenséges politikával”.

Kim Jo Dzsong Fotó: JORGE SILVA/AFP

Kim Jo Dzsong mellett hét másik embert is előléptettek, ezzel átalakítva a testületet. Kilenc egykori tagot fokoztak le vagy nyugdíjaztak, köztük a 82 éves Pak Pong Jut is, aki Kim Dzsong Un gazdaságpolitikusa volt. Lefokozták a legfőbb katonai parancsnokot is, a helyét Pak Jong Chon katonai tábornok vette át, hogy az ország új fegyvereinek fejlesztését felügyelje. Ő vezette nemrég azt a tesztet is, amikor ÉszakKorea két ballisztikus rakétát is kilőtt a Japán-tenger felé.

Kim Dzsong Un csütörtökön jelentette be, hogy októbertől helyreállítaná a közvetlen kommunikációt Dél-Koreával, ajánlatot téve ezzel a megosztott félsziget békéjének megteremtésére.