Nemcsak Angliában okozhat káoszt a kamionoshiány, nálunk sincs elég sofőr

Arról, hogy a sofőrhiány mekkora problémákat okozott Nagy-Britanniában, a napokban sokat lehetett hallani: Boris Johnson miniszterelnök már a hadsereget is kénytelen volt bevetni, mivel nem volt, aki elfuvarozza a benzint a kutakra, emiatt pedig hatalmas sorok, üzemanyaghiány és emiatt áruhiány alakult ki az országban.

A G7 csütörtöki cikkében részletesen bemutatja az angol helyzetet, majd kitérnek arra is, hogy ez a probléma Európa legtöbb országában, így Magyarországon is hasonló helyzetekhez vezethet. Összesítések szerint Európában 400 ezer sofőr hiányzik az ellátási láncok működtetéséhez.

Magyarországon a kamionok 7-8 százaléka áll jelenleg is, és elsősorban nem azért, mert ne lenne mit vinni, hanem mert nincs, aki vezesse. A G7 összefoglalója szerint Európa többi kormányához hasonlóan a magyar is későn reagált, és az összetett problémahalmaz egyik elemét próbálták meg orvosolni, hogy eltörölték a kamionos jogosítvány megszerzésének több mint 500 ezer forintos költségét. Ez valóban a pályakezdés egyik ismert gátja volt, de ettől még nem szűntek meg a problémák, hiszen a hazai sofőrök külföldi munkavállalását nem lehet megakadályozni, így az állami segítséggel ingyen jogosítványt szerző kamionvezetők simán elmehetnek nyugati országokba dolgozni.

A cikk szerint sokkal több probléma akad még itt: a kamionos szakma társadalmi megbecsültsége nem elég jó, a sofőröket kiszolgáló infrastruktúrát az európai államok nem fejlesztik eléggé, a nőket szinte alig tudja bevonni a szakma. És hiába emelkednek a fizetések, sok tényező, például a családtól való távollét vagy a munka veszélyessége továbbra is sokakat visszatart.

És mivel az önvezető kamionon forgalomba állása jó eséllyel még elég messze van, a problémák megmaradnak: az internetes kereskedelem és fogyasztás nő, a kamionokra egyre nagyobb igény lenne, de egyre kevésbé van, aki vezesse őket. Mint a lap írja, Lengyelországban már most azonnal 100 ezer sofőrt tudnának alkalmazni, és épp ezért egyáltalán nem lehet kizárni, hogy amit most Angliában látunk, az ne fordulhatna elő akár nálunk is egyszer.