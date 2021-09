Orosz Anna: Ekkora győzelemre nem számítottam, Fekete-Győr eredményéből viszont tanulnunk kell

Orosz Anna, Újbuda momentumos alpolgármestere, az ellenzék közös képviselőjelöltje Budapest 2-es számú választókörzetében Fotó: botost/444.hu

Az előválasztás egyik érdekes epizódjának ígérkeztek azok a budai kerületek, ahol régről ismert baloldali politikusok mérkőztek meg a momentumos új generációval, hogy eldöntsék, melyikük küzdhet meg jövőre a Fidesz helyi jelöltjével.

A Hegyvidéken a momentumos Hajnal Miklós szoros meccsen végül lenyomta a DK-s Komáromi Zoltánt, Újbudán Orosz Anna viszont meglepően nagy, sőt elsöprő arányú győzelmet aratott Gy. Németh Erzsébet felett.

A momentumos Orosz 8445 szavazattal a voksok 69 százalékát szerezte meg. Gy. Németh 3801 szavazatig és 31 százalékig jutott. Orosznál több szavazatot budapesti választókörzetben csak a szintén momentumos támogatással indult Hadházy Ákos szerzett Zuglóban.

Orosz szerint a nagy győzelem egyik oka a magas részvételi arány volt: Budapest 2. számú választókörzetében több mint 12 ezren adták le szavazatukat, és mivel a DK-nak van a legelkötelezettebb tábora, a sok bizonytalan vagy nem pártos szavazó aktivitása inkább a momentumos jelöltnek kedvezett.

Újbudán a választásra jogosultak 18 százaléka adta le a szavazatát, ami a legmagasabb arány az egész országban. Legalább ennyire fontos szempont lehetett Orosz szerint a győzelemben, hogy alpolgármesterként két éve a kerületben dolgozik, Gy. Németh-tel ellentétben ő újbudai lakos is, és nem csak kampányolni járt ki a Móriczra és a piacra, de állandó kapcsolatban állt a szavazókkal. Ezzel együtt Oroszt nagyon meglepte, hogy ekkora arányban tudott győzni.

Az önkormányzati munka szerinte döntő szempont volt a többi momentumos győzelem mögött is:

"Meghatározta az eredményeket, hogy mennyire erős a helyi beágyazottságunk: Szegeden vagy Debrecenben erős szervezetünk van, és nem 3 hónappal ezelőtt kezdtek el dolgozni a jelöltjeink, mint sok más helyen, hanem 3 éve. Elekes István győzelme mögött is ez állhat."

Csongrád 2-ben a szegedi Momentumot vezető önkormányzati képviselő, Mihalik Edvin Máté több mint 50 százalékkal nyert, Hajdú-Bihar 2-ben a debreceni Momentum színeiben induló önkormányzati képviselő, Mándi László hasonló arányban győzött. Elekes István Cserszegtomaj momentumos polgármestereként győzött a Zala megyei 2-es körzetben. Bejött a két volt LMP-s társelnök, Szél Bernadett és Hadházy Ákos „leigazolása” - mindketten elsöprő győzelmet arattak.

Eddig összesen tíz helyen futott be a Momentum, ami Orosz szerint „elfogadható” eredmény, de ki kell majd elemezni, hol lehetett volna még jobban futni a pártnak. Csalódásként említette, hogy kemény kampányaik ellenére sem Paróczai Anikó (Budapest 9., itt a DK-s Arató Gergely győzött), sem Tompos Márton (Budapest 5., itt szintén a DK-s Oláh Lajos futott be) nem tudott győzni. Nagyon bíznak abban, hogy Tóth Endre és Szabó Szabolcs is megnyeri a körzetét.

Megkérdeztük Oroszt, az eredmények tükrében hiba volt-e Fekete-Győr Andrást megtenni miniszterelnök-jelöltnek. Fekete-Győr eredménye egyértelmű csalódás: azok után, hogy pártja 2019-ben közel 10 százalékot szerzett az EP-választáson, támogatottságuk 2020-ra visszaesett, de a pártelnök az ingadozó 5-8 százalékos szinthez képest is alulteljesített az előválasztáson. Nagyjából 4 százalékon áll jelenleg, azaz saját párthívei sem szavaztak mind rá.

Fekete-Győr jelöléséről Orosz azt mondta: egy miniszterelnök-jelölt kampányának sikere nem egy döntésen múlik:

„Ez az eredmény természetesen nem jó, és nem örülünk neki, nem értük el az általunk elvárt szintet ebben a versenyben. A hibákat ki kell elemezni, a következtetéseket le kell vonni. De fontos látni a párt összteljesítményét is a kampányban, ami nem volt rossz: az egyéni képviselőjelöltek versenyében a DK után a Momentum kapta a legtöbb szavazatot.”

Arról, hogy a Momentum kit támogatna a miniszterelnök-jelöltek versenyének második körében, még nincs döntés - erről egyeztetés zajlik a felek között. Abban a kérdésben, hogy a közös ellenzéki listán kikhez ragaszkodik majd a Momentum, a küldöttgyűlés dönt majd. Orosz szerint az biztos, hogy a pártelnök Fekete-Győr lesz első helyen, de ezen túl konkrétumokról még nincs határozat.