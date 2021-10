A Super Bowl februári félidei show-ján Dr Dre, Snoop Dogg és Eminem lépnek fel

Az NFL hivatalosan is bejelentette, hogy február 13-án az 56. Super Bowl félidei show-ján Dr Dre, Snoop Dogg és Eminem lépnek fel, és csatlakozik hozzájuk Mary J Blige illetve Kendrick Lamar is.

Külön kiemelték, hogy az előadóknak összesen 43 Grammy-díjuk van, sőt Kendrick Lamarnak van egy zenei Pulitzer-díja is. A most 56 éves Dr Dre Instagramon azt írta, ezzel a műsorral vezeti fel karrierje következő szakaszát. Egyébként Dr Dre indította el Snoop Dogg és Eminem karrierjét is a 90-es években

A Super Bowl félidei show-ján a korábbi headlinerek közt olyanok voltak, mint Michael Jackson, Prince, Madonna vagy Lady Gaga, legutóbb pedig Shakira és Jennifer Lopez, illetve a The Weeknd.

A félidei show-kat az NFL, a Pepsi és a Jay-Z tulajdonában álló Roc Nation szervezik. (BBC)