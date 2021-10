A végeredmény ismeretében

Jó reggelt! Napos napnak nézünk elébe.



SZÁMOK



Nem sokon múlt, hogy ezt a hírlevelet se az előválasztás hivatalos végeredményével kezdjem, de a szervezőknek az éjjeli órákban végül az utolsó szavazatokat is sikerült megszámolnia. A vége:

Dobrev 214 319 szavazattal nyerte az első fordulót, Karácsony 7 százalékkal maradt le mögötte, Márki-Zay pedig héttel Karácsony mögött. (Erről az adatról azért egy rövidhírben már az állami hírügynökség is megemlékezett.)



Az egész előválasztás legnagyobb győztese is Dobrev pártja, a Demokratikus Koalíció, ennek a pártnak a jelöltjei nyerték ugyanis a legtöbb egyéni körzetet is. De az ellenzéki szempontból könnyen befuthatók között a Jobbik hasonlóan áll. Az MSZP-nek több győzelme lett mint a Momentumnak, de az utóbbi jó helyeken nyert. A Párbeszéd méretéhez képest elképesztően jó pozíciókat szerzett. A képviselőjelöltek versenyében tegnap is bőven akadtak meglepő fordulatok. Az eredmények közül a legérdekesebbek: