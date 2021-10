Csak fideszes influenszerek beszélhetnek az ellenzéki előválasztásról a köztévében

A közmédia taktikája a 633 ezer magyar szavazópolgárt megmozgató ellenzéki előválasztásról, hogy lehetőleg alig legyen róla szó, akkor is csak Rotyis Bálint és más fideszes influenszerek beszéljenek arról, hogy Gyurcsány.

Miután csütörtök este meglett a végeredmény, a másnap déli híradóban – jóval azután, hogy előkelő helyen számoltak be a Stop Gyurcsány! Stop Karácsony! fideszes kampányról – egyetlenegy percig volt szó az előválasztásról, akkor is annyit tudtunk meg, hogy Deák Dániel szerint Gyurcsány.

Forrás: MTVA

Ezután kb. hatszor ennyi időn át egy révfülöpi bojlis horgászversenyről közvetítettek.

A Jobbik, az MSZP és a Párbeszéd is megerősítette, hogy az évi több mint 100 milliárd forintból működő közmédia egyetlen ellenzéki politikust sem hívott be. A közmédia honlapján, a hirado.hu-n is csak egy, fideszes véleményeket összegző cikk van alul eldugva.

A héten Mellár Tamás is megkérdezte a Parlamentben, hogy: Miért nem foglalkozik az előválasztással az adófizetők százmilliárdjaiból fenntartott közmédia?

Dömötör Csaba államtitkár válaszolt, aki szerint elég sok hír szólt az előválasztásról, de ő nem tartja feladatának, hogy megpróbáljon nyomást gyakorolni a médiára. Dömötör szerint a magyar nyilvánosság sokkal sokszínűbb, mint az MSZP-kormányok idején, amikor gyakorlatilag a Napkelte című műsor jelentette a magyar nyilvánosságot. (Oda egyébként rendszeresen hívtak be ellenzékieket.) Dömötör azzal zárta, hogy Karácsony Gergely nem hajlandó válaszolni egyes médiumoknak, bujdokol újságírók elől, és nem válaszol kérdésekre.

Az M1 déli híradójának második híre 2021. október 1-én. Forrás: MTVA

A kormányinfón mi is megkérdeztük Gulyás Gergelyt, hogy szerinte így kellene-e működnie a nem csak fideszes adófizetők pénzéből működő közszolgálati tévének, amire a miniszter azt válaszolta, hogy ő a köztévén csak focimeccseket néz. És a médiafelügyelet dolga a tartalmi elemzés.

A csak fideszes tagokból álló Médiatanács eddig nem látott kivetnivalót a köztévé működésében. Nem is vizsgálta azt az ügyet, hogy hangfelvételek szerint az MTVA-nál politikai utasítás alapján dolgoznak.