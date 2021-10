Gyurcsány beszólt Karácsonynak, máris durvul az előválasztás

Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc a DK győzelmi sajtótájékoztatóján Fotó: Szász Zsófi/444

Ha igaz, amit a Fidesz tízmilliókból sulykolt egész nyáron a Youtube-on és a Facebookon, hogy Karácsony Gergely 99 százalékban Gyurcsány, akkor minden idők színjátéka zajlik a szemünk előtt. A valóság ennél persze sokkal letisztultabb:

alig ért véget az előválasztás első fordulója, máris durván egymásnak esett az előválasztás első fordulójában Dobrev Klárával diadalmaskodó DK és a második helyezett Karácsony Gergely. A DK-t az bosszantja, hogy Karácsony már egyeztet is egy lehetséges visszalépésről a harmadik Márki-Zay Péterrel Dobrev kárára. Abban ugyanis konszenzus látszik kibontakozni Karácsony és Márki-Zay között, hogy meg kell akadályozni a DK győzelmét, mert nekik nincs esélyük Orbán ellen.

Karácsony csütörtökön beszélt arról a Partizán műsorában, hogy szerinte a legfontosabb különbség az ellenzéken belül az, ki miként viszonyul a Fidesz előtti időkhöz; ki mennyire akar valódi generációváltást. Azaz leegyszerűsítve:

egyik oldalon áll a DK, és vele szemben mindenki más. Péntek délelőtt beszólt már Karácsonynak Czeglédy Csaba Szombathely DK-s jelöltje is, és néhány órával rá Gyurcsány maga is billentyűt ragadott. A volt miniszterelnök arra emlékeztette Karácsonyt, hogy Gyurcsány volt az, aki szakított az MSZP-vel, és Karácsony élvezi azóta is a szocialisták támogatását: