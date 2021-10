Ha jobban megnézzük, nem tarolt a DK az előválasztáson

Még tartott az előválasztás első fordulója, amikor a sátrakban dolgozó aktivistáktól terjedni kezdett a hír, hogy a Demokratikus Koalíció és Dobrev Klára nagyon vezet. „Klári iszonyatosat megy” – írta Gyurcsány Ferenc. Szeptember 29-én az első eredmények is meghökkentően nagy DK- és Dobrev-fölényt vetítettek előre, a média pedig tarolásként kezdte tálalni az eredményt, és az első fordulós, abszolút Dobrev-győzelem esélye is felmerült.

Aztán ahogy érkeztek azoknak a főleg budapesti körzeteknek az eredményei, ahol magas volt a részvétel, kezdett árnyalódni a kép. Dobrev Klárára összesen 214 319 ember, a választók 34,76 százaléka szavazott. A második Karácsony Gergely lett, 168 396 szavazttal, ami a választók 27,31 százaléka. A különbség 7,45 százalékpont. Karácsonyt alig lemaradva (6,88 százalékponttal) követi Márki-Zay Péter, 125 944 szavazattal.

Hogy a 7,5 százalék sok vagy kevés, behozható-e vagy nem, most még lehetetlen megmondani. A Dobrev és Karácsony közötti különbség pont nem elég nagy, hogy behozhatatlannak tűnjön, de messze nem tekinthető könnyen ledolgozhatónak sem. Mindenesetre a DK eredményét, amit sikerként könyvel el a legtöbb megfigyelő, érdemesnek tűnt kicsit jobban megvizsgálni.

Az adatokat a 2019-es EP-választás ellenzéki térfelével vetettük össze (a 2018-as választás azért érdektelen itt, mert akkor még a Jobbik volt az ellenzék vezető ereje, és az MSZP-Párbeszéd a második). Az ellenzéki pártokra (itt csak a mostani előválasztáson induló ellenzéki pártokat tekintettük, tehát a Kutyapártot és a Mi Hazánkat kihagytuk a számításból) 2019-ben leadott szavazatok közül a Dobrev Klára vezette DK-lista még 39 százalékot, 557 ezret kapott.

Eszerint Dobrevék támogatottsága nem nőtt, hanem csökkent, és a mostani szereplésüket is ennek fényében szabad csak megítélni. Igaz, a felmérések alapján 2019 után először csökkent, majd idén kezdett ismét nőni a DK népszerűsége. (A Gyurcsányékkal összehasonlítható helyzetű Jobbik egyébként 2019-ben a most előválasztó pártokra leadott szavazatok 15,4 százalékát kapta, ez csökkent most 14,1 százalékra.)



Hasonló a helyzet, ha nem a miniszterelnök-jelöltek népszerűségét vizsgáljuk, hanem a választókerületekben a pártok jelöltjeire leadott szavazatokat. (Ez az adat persze erős fenntartásokkal kezelendő, mivel a visszalépések nagyon torzítják. Az ÚVNP-s és MMM-es szavazatokat nem számítottuk, és ahol egy párt több jelöltet is támogatott, ott a sikeresebb jelölt számaival kalkuláltunk.)

A DK-s jelöltekre jóval kevesebben szavaztak, mint magára Dobrevre: 159 ezren (27,5%). A második ebben a versenyben a Momentum lett 132 ezer (22,8%), a harmadik a Jobbik 123 ezer (21,3%) szavazattal.

A DK a legjobban szervezett ellenzéki párt, és a szavazói is a legfegyelmezettebbek. Gyurcsányék ügyesen alkudták ki, hogy a képviselőjelöltekről egy forduló döntsön, mert így nem történhettek második fordulós további visszalépések: ez garantálta a DK, mint a legnagyobb kisebbségi párt jó szereplését. Amit aztán a Jobbikkal kötött kedvező megállapodással még jobban bebiztosítottak.

Ez eredményezte azt, hogy a DK nyerte az első fordulót, ami a fentiekkel együtt is komoly politikai siker. Ugyanakkor a DK-nak nem volt más dolga, mint a saját szavazóit mobilizálni. Ez fényesen sikerült, és pont ez az, amiben a Jobbik a vidéki pálya nehézségei miatt nagyon alulteljesített. Karácsony Gergelynek és Márki-Zay Péternek náluk is nehezebb feladata volt: erős saját párt és szavazóbázis híján kellett választók tömegeit meggyőzniük, hogy őket támogassák. Ehhez képest nagyon jól szerepeltek.

A második forduló egyik nagy kérdése az, hogy a DK-nak van-e még mobilizálható tartaléka a választók között, és mozgósítja-e őket az első forduló sikere. Most Dobrevék a 2019-es szavazóik 38 százalékát tudták elvinni előválasztani. És ma még azt sem tudni, hogy tényleg csúszik-e az előválasztás második fordulója, mert az első kör megnyerésének lélektani előnye nem biztos, hogy kitart.

(Az előválasztás eredményének összehasonlítása a 2019-es EP-választás eredményeivel Miklósi Zoltán, a CEU tanárának ötlete volt.)