Ők azok, akik hiába győzték le a Fideszt, az ellenzéki előválasztáson elbuktak

A 2018-as országgyűlési választáson 15 választókerületben győzte le ellenzéki képviselő a fideszes jelöltet.

Közülük 10-en jövőre is indulhatnak mandátumért, a korábbinál is jobb sansszal, mert ezúttal egységes ellenzéki támogatás lesz mögöttük.

Két képviselőnél ez nem volt kérdés: Szabó Tímea (Párbeszéd) Óbudán és Varju László Újpesten nem kapott vetélytársat az ellenzéki előválasztáson.

Konkurenst kapott, de győzni tudott

az I-V. kerületben Csárdi Antal (LMP),

Teréz- és Erzsébetvárosban Oláh Lajos (DK),

a XIII. kerületben az MSZP-s Hiszékeny Dezső

a XVIII. kerületben Kunhalmi Ágnes (MSZP)

a XX. kerületben Hiller István (MSZP)

a XXI. kerületben ezúttal momentumosként Szabó Szabolcs

Pécsen Mellár Tamás

Szegeden Szabó Sándor

Két olyan politikus van, akik saját döntésük miatt nem indultak újra. A XV. kerületben 2018-ban győztes, 74 éves Hajdu László nyugdíjba készül. Itt a DK-s Barkóczi Balázs nyert az előválasztáson.

A jobbikos Pintér Tamás 2018-ban nyert Dunaújvárosban (Fejér megye 4), de 2019-ben elindult a város polgármesteri címéért, amit meg is szerzett. Ezután lemondott a parlamenti mandátumáról, amit az időközi választáson 2020-ben a szintén jobbikos Kálló Gergely nyert el. Kálló a mostani ellenzéki előválasztást is győzött, így esélyt kapott arra, hogy megvédje a mandátumát.

És három olyan képviselő is van, akik elindultak volna újra, de elbuktak az előválasztáson. A leglátványosabban az MSZP-s Tóth Csaba Zuglóban, aki visszalépett az őt ért támadásokra hivatkozva. Az összeszámolt szavazatok alapján alapos hátrányban volt Hadházy Ákossal szemben. Hadházy 11 070, Tóth 2644 szavazatot kapott, azaz 80,72 - 19,28 százalékon álltak, amikor lezárták a szavazást.

A korábbi MSZP-s, időközben párbeszédes Burány Sándor 2018-ban úgy tudta megverni a fideszes György Istvánt, hogy volt jobbikos, LMP-s és momentumos vetélytársa is. A mostani ellenzéki előválasztáson viszont a DK-s Arató Gergely legyőzte. Burány a szavazatok 35,2 százalékát kapta meg, Arató 43,56-ot. Indult még a momentumos Paróczai Anikó is, aki kispesti MSZP-s korrupciós ügyeket kezdett piszkálni. Ő 21,24 százalékot kapott.

Burány Sándor

És nem védheti meg a 2018-ban kisebb meglepetésre a fideszes Németh Zsolttal szemben megszerzett egyéni mandátumát Molnár Gyula sem. A korábbi MSZP elnök Molnár a XXII. kerületben az előző választáson MSZP-Párbeszéd színekben indult. Most ez a két párt senkit nem támogatott a kerületi előválasztáson, Molnár DK-Liberális színekben indult (ezért ki is zárták az MSZP-ből), és szoros versenyben ugyan, de alulmaradt a momentumos, a Jobbik és Márki-Zayék támogatását is élvező Tóth Endrével szemben. Tényleg szoros volt, 73 szavazat döntött Tóth javára. (Tóth 5 706 szavazatot kapott, Molnár 5 633-at).