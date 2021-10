Óvásokra is számít az aHang kampányigazgatója

„Az a tény, hogy 633 ezer ember szavazott sikeresen úgy, hogy a politika ezt magára érvényesnek és kötelezőnek tekinti, ez mindenképp sikernek tekinthető. Az elkövetett hibák tanulságait viszont mindenkinek muszáj leszűrnie” – mondta a 444-nek Hajdú Gergő, az előválasztást lebonyolító aHang nevű civil szervezet kampányigazgatója.

Nehéz kezdet

Hajdú szerint akkor hibáztak, amikor rossz szerverszolgáltatót választottak. Bár a szoftveres környezet rendben volt, új szerverparkba kellett költöztetni a rendszerüket, emiatt csúszott két napot az előválasztás. Az aHang kampányigazagtója is beszélt arról, hogy a pártok későn meghozott döntései is hátráltatták az előkészületeket. Ezt a Momentum pártigazgatója is elismerte az online előválasztást bemutató anyagunkban.

Hajdú szerint a közönséget világosan és a lehető leggyorsabban tájékoztatták, amikor külső támadás miatt megállt a rendszer.

„Mi nem kommunikáltuk aznap, hogy Kína megtámadta az előválasztást, mert nem vagyunk politikusok. Mi azt mondtuk, hogy az biztos, hogy történt külső támadás, mert erről meggyőződtünk, aztán publikáltunk egy nyolcvan oldalas jelentést arról, hogy igazából mi történt.”

Hajdú Gergő, az aHang kampányigazgatója.

A választás végén aztán az is kiderült, hogy a szavazatszámlálás túl lassan megy. Amikor látszott, hogy a vártnál 100-200 ezerrel többen szavaztak, újabb szavazatszámlálókat kellett volna toborozni. Ez is fontos tanulság volt Hajdú szerint.

„Ugye mi voltunk az elsők, akik ilyet csináltak, persze, hogy tele van gyerekbetegségekkel a rendszer. A következőt már valaki mások, vagy mi, jobban fogják csinálni” – mondja Hajdú.

Túl sok érvénytelen szavazat

Az előválasztás végeredménye szerint 33 ezer érvénytelen szavazat született. Ez nagyon magas szám, amit az aHang szerint a szavazólapokon található QR kódok hibás kezelése okozott. Hajdú azt mondja, világopsan láthatüó, hogy egyes időszakokban a sátrakban olyan operátorok dolgoztak, akik nem tudták, hogy minden lapot hitelesíteni kell a kód beolvasásával. Kizárt, hogy szándékosan okoztak volna kárt, hiszen több helyen is előfordult. Később szeretnék nyilvánosságra hozni, hogy pontosan hol történtek ilyen esetek.

Bár ezekről az OEVB egyik tagja korábban azt mondta, nem befolyásoltak érdemben semmit, Hajdú számít arra, hogy valamelyik jelölt megóvja az eredményt.

Szavazók várakoznak a Széll Kálmán téren. Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Készen állnak

Az előválasztás második fordulójára aktivisták újraszervezése a legnagyobb feladat. Az igazgató szerint készen állnak arra, ha újra 630 ezer ember akar szavazni.

Arról a hárompárti javaslatról is kérdeztük, ami változtatna az előválasztás szabályain. Az MSZP, a Párbeszéd és az LMP ugyanis azt szeretné, ha az online szavazók esetében ne kelljen sorban állniuk azoknak, akik már az első forduló előtt regisztráltak és az online azonosítási folyamaton is túl vannak.

Hajdú szerint erre megvan a technikai megoldás, elvileg lehetséges, hogy egy linket kapjon emailben az, aki már átesett az azonosításon az első fordulóban.

„De ez egy politikai döntés kell, hogy legyen a pártok részéről, ebbe mi nem akarunk belefolyni. Nyilván nekünk is fontos, hogy minél nagyobb legyen az online részvétel, ugyanakkor a sátrakban is újra kell regisztrálnia magát mindenkinek, arról nem is beszélve, hogy a szavazó linkekkel hogyan lehet esetleg dealelni” – mondta.