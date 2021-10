Rajtuk múlhat a 2022-es választás

A kormányváltáshoz mindenképp jól kell teljesítenie az ellenzéknek a billegő körzetekben.

Azokat soroltuk ide, ahol a fideszes jelölt legutóbb 48-52 százalékot szerzett.

Ilyen kis előnnyel nyert például Lázár János, Hende Csaba vagy Pócs János is.

Az előválasztáson eldőlt, kik szállnak szembe velük jövőre.

Huszonhét olyan választókerület van az országban, ahol a leginkább kétesélyes, hogy ellenzéki vagy fideszes győzelem születik-e jövőre. Ezek olyan körzetek, ahol 2018-ban a kormánypárti jelölt 48-52 százalék közötti eredményt tudott elérni. Itt dőlhet el a jövő évi választás sorsa.

Az előválasztásnak köszönhetően már tudjuk, kiket küld harcba az ellenzéki összefogás ezekben a körzetekben. Kilencen a DK, nyolcan a Jobbik, heten az MSZP, ketten a Momentum, egy jelölt pedig a Párbeszéd frakciójába ülne be győzelem esetén.

Nehezebb megjósolni, hogy a Fidesz kiket fog felsorakoztatni. A kormánypártban az előválasztás úgy zajlik, hogy az Orbán Viktor által kinevezett választókerületi elnökök ajánlanak jelölteket (általában saját magukat), akikről az Országos Választmány (általában Orbán Viktor) dönt. Bár Kubatov Gábor pártigazgató a legbalhésabb képviselőknek már megüzente, hogy „bölcsebb lenne, ha a közösségünk érdekében hagynák, hogy más induljon helyettük”, ebben a 27 választókörzetben várhatóan ugyanazokat indítja a Fidesz, akiket 2018-ban.

Lázár János vs. Márki-Zay Péter

A legérdekesebb párharcra talán Csongrád 4-ben számíthatunk, ahol Márki-Zay Péter óriási fölénnyel, a szavazatok 82 százalékával verte DK-s ellenfelét. A miniszterelnök-jelölti versenyt is magasan, 51 százalékkal nyerte ebben a körzetben. (Ezen kívül csak egy Vas megyei körzetet tudott elvinni, nagyon szűkösen.)

Hacsak nem lesz meglepetés, a Fidesz bizonyára Lázár Jánost indítja itt. Az egykori miniszter 52 százalékot kapott három éve az országgyűlési választáson, akkor a jobbikos jelölt végzett a második helyen 37 százalékkal.

Márki-Zay 2018-ban és 19-ben is megnyerte a hódmezővásárhelyi polgármester-választást a Fidesz ellen, de akkor nem közvetlenül Lázárral kellett megküzdenie. Ha a saját városában már erősebb is nála, kérdés, mennyire lesz képes felszívni magát a kisebb falvakban, ahol Lázár 60-70 százalékokat is elért legutóbb. Ráadásul mióta nincs benne a kormányban, Lázár aktivizálta magát helyben, a kisemberek és a vidék politikusának imidzsével lép fel. Legfrissebb Facebook-posztja is úgy kezdődik, hogy „CSAK A VIDÉK”.

Csongrádban még egy billegő körzetet találunk, a szentesit, ahol a jobbikos Szűcs Ildikó lesz a jelölt. Most Farkas Sándor, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese képviseli ezt a térséget.

Hende Csaba vs. Czeglédy Csaba

Czeglédy Csaba ugyan elég beágyazott Szombathelyen, csak 176 szavazattal verte Ungár Pétert, akit végig homoszexualitásával és azzal támadott a vasi kormánymédia, hogy egy „elkóborolt budai milliárdos”. Igaza lehetett Czeglédynek, amikor azt mondta: politikailag jól jön neki a gyanúsítás, hogy ő az Ördög Ügyvédje, aki kiszivárogtatta a Borkai-videót.

Hódmezővásárhelyhez hasonlóan Szombathelyt is elvesztette már a Fidesz, és itt sem kellett megvárni hozzá az önkormányzati választásokat. Az egyik alpolgármester a túlóratörvény miatt hónapokkal korábban átállt az ellenzékhez, majd 2019 őszén a polgármesterséget és a közgyűlési többséget is elvitte az ellenzék.

Czeglédy Csaba Fotó: Kaufmann Balázs

2018-ban 50 százalékot kapott Hende Csaba, de ahogy máshol, itt is sok múlik majd a kistelepüléseken, ahol 60-70 százalékot is elért. Hende látványosan háttérbe szorult, amikor Orbán Viktor leváltotta a Honvédelmi Minisztérium éléről, egyelőre nem tudni, egyéniben elindul-e.

Akárhogy is, kérdés, hogy egy DK-s politikus meg tudja-e szólítani a Fidesztől eltávolodott Vas megyei szavazókat. Czeglédy egyelőre az előválasztásra koncentrálja kommunikációját, most Karácsony Gergelybe szállt bele azzal, hogy nagy az arca.

Feljebb lépne a balmazújvárosi Márki-Zay-hasonmás

Jó néhány billegő körzetet találunk az ország szegényebb, keleti régióiban is, Borsodban és Hajdú-Biharban hármat, Békésben kettőt.

Hajdú-Biharban a hajdúböszörményi körzet különösen érdekes. Ott található Balmazújváros, ahol Hegedüs Péter 2018-ban, majd 2019-ben is legyőzte a fideszes polgármesterjelöltet, elmondása szerint Márki-Zay Péter módszereivel. Nem félt konfliktust vállalni a hatalom számára kedves ügyekben, megvonta a helyi focicsapat támogatását is. Most jobbikos jelöltként nyert az előválasztáson, Tiba István lehet jövőre az ellenfele, aki legutóbb 49 százalékot kapott.

A másik két billegő hajdú-bihari körzetben momentumos jelöltek indulnak, a két békésiben pedig DK-sok.

Hegedüs Péter Fotó: botost/444.hu

Borsodban az egyik billegő körzet Koncz Zsófiáé, aki apja halála után indult el a tavalyi időközi választáson, és nyert 51 százalékkal. Ez erősebb volt a Fidesz 2018-as eredményénél is. Ekkor az ellenzék egységesen a jobbikos Bíró Lászlót támogatta, aki a korábbi antiszemita kijelentései és zavaros üzleti ügyei miatt. Bíró most el sem indult az előválasztáson, az MSZP-s Jézsó Gábor volt az egyedüli jelölt, aki 2014 óta tiszaújvárosi önkormányzati képviselő, mellette hittantanár, végzettsége szerint teológus, és egy amatőr színházi társulat tagja.

A szomszédos, sátoraljaújhelyi körzetben Erdei Sándor nyerte az előválasztást jobbikos támogatással, ő önkormányzati képviselő Miskolcon, és még a 2000-es évek elején Rokker Zsoltti néven vált ismertté. Ott most Hörcsik Richárd a fideszes képviselő.

Megingott a Fidesz a Jászságban

2018-ban a jászberényi központú Jász-Nagykun-Szolnok 2-es választókörzetben Pócs János 51,21 százalékos eredménnyel nyert mandátumot a Fidesznek. Azonban 2019-ben, az önkormányzati választáson a kormánypárt úgy is elveszítette a körzet központját, Jászberényt, hogy novemberben megismételték a választást. Az október 13-án elszenvedett szoros vereséget egyetlen egy hónap alatt megsemmisítő kudarcba sikerült fordítaniuk. Pócs megítélésének az a 2019-ben előkerült felvétel sem tett jót, amin azon viccelődik, hogy kazánban égeti el az egyik roma alkalmazottját. Ugyanakkor a Jászberényt körülvevő 19 kisebb település hagyományosan a Fidesz terepének számít.

Pócs János hasít Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

Itt az előválasztást az MSZP-s Kertész Ottó nyerte, aki elismert állatorvosnak és kultúrszervezőnek számít Jászberényben. Amikor két éve megkapta a Magyar Arany Érdemkeresztet, még Pócs János is büszkélkedve gratulált neki az oldalán.

2018-ban itt még az összefogás sem lett volna elég, de azóta széthasadt a Fidesz

A hatvani központú Heves 3-as körzetben a fideszes Szabó Zsolt 2018-ban egy közös jelölttel szemben is győzni tudott volna (50,57 százalékot szerzett). Azonban az önkormányzati választáson a Fidesz hatvani jelöltje simán kikapott a független Horváth Richárd ellen. Ezt a vereséget a helyi Fidesz egy rosszul kezelt belső konfliktusnak köszönhette: Horváth korábban Szabó alpolgármester volt, akit a parlamenti képviselő megpróbált bábuként irányítani, aminek akkora sértődés lett a vége, hogy Szabó Zsolt még a város pályázati pénzeit is visszafogta. A pártközpont végül Szabó mellett állt ki, ejtette Horváthot, aki bosszúból a Fidesz ellen indult az önkormányzati választáson.

Szabó Zsolt Fotó: kormany.hu

A fideszes Szabó Zsolt ellen már a 2018-as választásokon is fogalmazódtak meg korrupciós vádak, majd a körzet közbeszerzési ügyei miatt nyomozni is kezdett a rendőrség. Ugyanakkor az indulás jogát most elnyerő Korózs Lajos pályafutása sem hibátlan: tavaly nyáron országosan beégette magát egy videóval, amiben egy magát mentősnek kiadó szélhámos szerepelt. Ettől kezdve a Fidesz csak erre a videóra mutogatott, ha hitelteleníteni akarta az ellenzék járványkezeléssel kapcsolatos kritikáit.

Államtitkárok ellen

Rétvári Bence Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Pest megyében négy billegő körzet is van, a váciban (Pest megye 4.) Rétvári Bence államtitkár nyert legutóbb. Nem lenne meglepő, ha jövőre is őt indítaná a Fidesz, legalábbis abból kiindulva, hogy szeptemberben a sződi és a püspökszilágyi falunapon is fellépett. Rétvárinak kedvez, hogy mióta a kormány kiemelt turisztikai fejlesztési térség gé nyilvánította a Dunakanyart, rengeteg pénzt osztottak szét a környék települései között. (Ha még nem is tudták értelmesen felhasználni, ahogy Kisorosziban is látni lehetett.)

Az előválasztást a jobbikos Inotay Gergely nyerte, 350 szavazattal megelőzve Juhász Béla Róbertet. 2018-ban is a Jobbik volt itt a legerősebb ellenzéki párt, mindössze 24 százalékkal.

A másik három Pest megyei körzetben egy LMP-s (Schmuck Erzsébet), egy DK-s (Jánosi-Lesi Ágota) és egy jobbikos (Zágráb Nándor) indul.

Egy megyével odébb, a komáromi körzetben egy volt államtitkár, Czunyiné Bertalan Judit indult legutóbb a Fidesz színeiben. Az MSZP-s Nemes Andrea lesz a kihívója, aki 2014 óta önkormányzati képviselő Komáromban.

A balatonfüredi és a nagykanizsai körzetekben is államtitkárokat kellene legyőznie az ellenzéknek, Kontrát Károlyt és Cseresnyés Pétert. Mindkét helyen DK-s jelölt indul.