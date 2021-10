Erzsébet királynő milliókat költ szexuális erőszakkal vádolt fia védelmére

II. Erzsébet több millió fonttal száll be fia, András herceg ügyvédi költségeibe, miután szexuális erőszakkal vádolták meg. A királynő mindezt a magánvagyonából finanszírozza, egészen pontosan azokból az ingatlanokból származó bevételeiből, amelyek a Duchy of Lancaster nevű, évszázadok óta létező vagyonkezelő alá tartoznak.

András amerikai jogászcsapatának vezetője, Andrew Brettler óránként kétezer dollárt kér a munkájáért, miközben Nagy-Britanniában is fizetnie kell a szakértőit, írja az Independent.

András herceg Fotó: JOHN THYS/AFP

András herceget augusztusban perelte be Virginia Giuffre, ő egyike volt azoknak, akik Jeffrey Epsteint is feljelentették. Azt állítja, András herceg Londonban és New Yorkban is megerőszakolta 2001-ben, amikor 17 éves volt. A herceg 2019-ben egy interjúban azt mondta Giuffre állításairól, hogy soha nem történt ilyesmi, arra sem emlékszik, hogy találkozott volna a nővel.