Háromezer gyerekmolesztáló elkövetőt találtak a francia katolikus egyházban

2500 oldalas jelentést készítettek a francia katolikus egyházon belüli szexuális visszaélésekről. A két és fél éve létrehozott bizottság munkájának eredményét kedden fogják nyilvánosságra hozni, írja a Le Monde.

Azt már tudni lehet, hogy a testület 2900 és 3200 közé teszi a pedofil bűncselekmények elkövetőinek számát 1950 óta. „Minimális becslésről van szó” -mondta Jean-Marc Sauvé bizottsági elnök, aki korábban az államtanács, a legmagasabb francia közigazgatási és jogi szervezet alelnöke volt. A bántalmazásokat egyházi, igazságügyi és rendőrségi dokumentumok, sajtóbeszámolók, valamint szemtanúk elmondásai alapján azonosították be.

Jean-Marc Sauvé 2018-ban Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Sauvé márciusban még 1500-ra tette az elkövetők számát, és azt mondta, akár tízezernél is több áldozat lehet. Azt ígérik, hogy a végleges jelentés az egyházon belüli intézményes és kulturális mechanizmusokat is elemezni fogja, amelyek hozzájárulhatnak a visszaélésekhez. Az eredményeket összevetik más, gyerekekkel foglalkozó intézményekkel, például iskolákkal vagy sportklubokkal. Végül 45 ajánlást is megfogalmaznak majd.

A francia püspöki konferencia azután döntött a független bizottság felállításáról, hogy Lyonban 2016-ban az egyházmegye több tagja, köztük Franciaország akkor egyik legbefolyásosabb és legismertebb katolikus vezetője, Philippe Barbarin bíboros, lyoni érsek ellen is rendőrségi vizsgálat indult papi pedofília eltussolása miatt.