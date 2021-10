Karácsony: „Nem visszalépek, hanem előre, mert én tudom leváltani Orbán Viktort”

Hétfőn kezd egyeztetni egymással Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter arról, hogy végül ki lépjen vissza a másik javára, hogy legyőzzék Dobrev Klárát. Bár erről már az első forduló előtt is beszéltek, de sokat változtatott a tárgyalási pozíciókon, hogy Márki-Zay meglepően jól szerepelt az előválasztás első fordulójában. Abban már megegyeztek, hogy a második fordulóban miniszterelnök-jelölt/miniszterelnökhelyettes-jelölt felállásban folytatják, de azt még nem sikerült eldönteniük, melyikük mögé sorakoznának fel nagyobb arányban a választók. Dobrev Klára kérdésünkre azt állította, hogy sem ő, sem Gyurcsány Ferenc nem tárgyal senkivel.

A nagy beszélgetésre külön-külön már hétvégén hangolni kezdtek: Karácsony Elindult a változás! címmel szervezett nagyrendezvényt az Európa Hajón, Márki-Zay pedig délutánra Kormányváltó gyűlést hívott össze a Fővám térre.

Karácsony Gergely a beszédében kijelentette, hogy nem lép vissza, mert szerinte csak ő tudja leváltani Orbán Viktort.

A második fordulós ellenfeleinek pedig kormányzati pozíciókat ajánlott fel: Márki-Zay Péterre az alkotmányosság helyreállítását bízná miniszterelnök-helyettesi pozícióban, hogy adja vissza az önkormányzatoknak az elvett jogaikat.

Dobrev Klárát pedig külügyminiszternek nevezné ki.

Karácsony úgy értékelte az első forduló eredményét, hogy az egyéni körzetekben a választópolgárok kimondták, hogy a 6 pártnak együtt kell kormányoznia, mert a különböző szövetségeknek ugyanannyi képviselő-jelöltje lesz. Szerinte az üzenet az volt: Maradjatok együtt!



Az előválasztás hasznos tulajdonságának nevezte, hogy kirostálta azokat a jelölteket, akik szerinte nagy bajt hoztak volna rájuk 2022-ben, így viszont az összes olyan jelölt kiesett, akivel szemben erkölcsi aggályok merültek fel. Úgy látja, mindez bizonyítja, hogy az emberek bölcsebbek, mint a politikusaik.

Karácsony értékelése szerint kétfajta politika jelent meg a miniszterelnök-jelöltek között :

A DK-sokra utalva megjegyezte, hogy vannak olyanok, akik büszkén vállalják a folytonosságot a 2010 előtti demokráciával.

Viszont ő azzal a 2/3-nyi ellenzéki szavazóval ért egyet, akik nem csak a 2010 utáni problémákra akarnak válaszolni, hanem a 2010 előtti időknek is alternatívát mutatnának

Arról beszélt, hogy a második fordulóra szövetséget kell építeni, aminek három célt kell beteljesítenie: kormányváltás, rendszerváltás és jó kormányzás.

Szerinte ő tudja leváltani Orbán Viktort. Bár tudja, hogy ehhez mások is kellenek, de szerinte mások ezt nem tudnák elérni, mert képtelenek lennének egyben tartani a sokszínű ellenzéki tábort.

„Nem visszalépek, hanem előre, mert én tudom leváltani Orbán Viktort!”

A második fordulós ellenfeleiről szólva Dobrev Kláráól megjegyezte, hogy a legjobban szervezett ellenzéki párt jelöltjeként a pártok versenyeként fogták fel az előválasztást, ahol le kell verni többi pártot. Viszont csak ez az egy párt támogatja.

Márki-Zayról pedig azt mondta, hogy bár néha jogos kritikákat fogalmazott meg az ellenzékkel szemben a kampány alatt, és az ellenzék ellenzékeként viselkedett, őt egy párt sem támogatja.

Karácsony viszont közös nevező akar lenni valamennyi párt és valamennyi változást akaró ember számára. Létre akarja hozni az ellenzéken belüli kétharmados szövetséget. Nemcsak az ellenzéket akarja újraegyesíteni, hanem kormányon az országot is.

„Újra kell egyesítenünk a hazánkat, és ehhez először újra kell egyesítenünk az ellenzéket!”

Bízik abban, hogy a mostani feszültségeken hamar túl lesznek, de azért megjegyezte: „A DK háza tájáról alacsonyan szállnak a stukkerek felém.” A DK-soknak azzal igyekezett kedvezni, hogy felidézte, 2014-ben ő követelte, hogy ne hagyják ki Gyurcsányékat az ellenzéki összefogásból, majd Botkától is azt kérte 2018-ban, hogy engedjék fel őket a közös listára. És akkor sem sértődött meg, amikor a főpolgármesteri előválasztáson a DK jelöltet indított ellene. Most is büszke arra szövetségre, ami akkor létrejött az önkormányzatban.

A kormányváltás után rendszerváltást is akar. Úgy látja, azt a hatalmi tömböt is le kell váltani, ami sok közpénzből és magánvagyonból áll össze. Itt is szövetségeket szeretne köti az elszámoltatás és az alkotmányosság helyreállítása érdekében. Felhozta, hogy nagyon sokan beszélnek nagyon sokat az elszámoltatásról.

Ilyenkor Karácsonynak a szex jut eszébe, mert ha valaki nagyon sokat beszél róla, akkor lehet, hogy nincs benne része. A fővárosi ügyekben nyomozás is indult, Karácsony szerint olyan feljelentéseket tettek, amiket nem lehetett félresöpörni (a biodóm esetében egyébként már megszüntették a nyomozást).

Ha Karácsony kormányra kerülne, Hadházy Ákost bízná meg az elszámoltatás koordinálásával. Minden támogatást meg fog tőle kapni, hogy ez valóban sikeres legyen.

Az alkotmányosság helyreállításhoz pedig létrehozna egy közjogi tanácsadó testületet a vezető alkotmányjogászokból. Karácsony szerint olyan menetrendet kell felállítani az alkotmányosság helyreállításához, ami az EU-nak és a Velencei Bizottságnak is megfelel, nehogy ellenfeleket csináljanak ezekből a testületekből.

Miután Márki-Zay Péternek kiosztotta az önkormányzatiság és az alkotmányosság helyreállításáért felelős miniszteri posztot, Dobrev Klárát pedig a külügyminiszterséggel kínálta meg, a beszédét azzal zárta, hogy a második fordulóra egyesítené a jövő szövetségét, 2022-re egyesítené az ellenzéket, kormányváltás után pedig egyesítené Magyarországot.