Nyolcan meghaltak, amikor egy román kisrepülő Milánóban rázuhant egy épületre

Azonnal meghalt mind a hat utas és a kéttagú személyzet, amikor egy egymotoros kisrepülőgép a felszállás után nem sokkal egy felújítás miatt üresen álló irodaépületre zuhant Milánó San Donato Milanese nevű külvárosában vasárnap délután.

A milánói Linate reptérről induló repülő Szardínia szigetére tartott, de az irányítótorony radarján közvetlenül felszállás után szokatlan jeleket észleltek, hogy a gép ekkor - vészjelzés leadása nélkül - zuhanni kezdjen. A kisrepülő becsapódás után azonnal kigyulladt és akkora lánggal égett, hogy az irodaépület érintett homlokzatát szinte teljes egészében korom borítja.

A hatóságok még nem tudják a tragédia okát, de annak kiderítésében segíthet, hogy a fekete dobozt már megtalálták. A nyomozást vezető ügyész szerint a gépen ülők mind külföldiek voltak és maga a repülő is külföldi, romániai bejegyzésű. Eddig két személyt, a pilótát és az egyik utast tudták azonosítani, mindketten román állapolgárok is. A pilóta emellett német, az utas francia állampolgársággal is rendelkezett. A gép három napja, szeptember 30-án érkezett Milánóba, Bukarestből.

