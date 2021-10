Október 10-16. között lesz az előválasztás második fordulója

A tervezettnél hat nappal később, október 10-én kezdődhet, és 16-ig tarthat az ellenzéki előválasztás második fordulója, írja a Telex. Ezt hivatalosan még nem erősítették meg, a honlapon az eredeti időpont olvasható.

A csúszásra már csak az első forduló meghosszabbítása miatt is számítani lehetett, ráadásul az előkészületekhez is több időre van szükség. Karácsony Gergely és a mögötte álló pártok szerették volna, ha már 9-én elkezdődik a második kör, így egy teljes hétvége is beleesett volna. Javasolták azt is, hogy az online szavazóknak ne kelljen végigmenniük még egyszer a regisztárciós folyamaton. A Telex szerint még nem dőlt el, hogy ezzel mi lesz.

Frissítés: Karácsony Gergely kampányeseményének végén bejelentették, hogy valóban október 10-16. között rendezik a második fordulót.