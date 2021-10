A szupermagas infláció miatt hat nullát vágtak le a venezuelai valuta végéről

Denominálták a venezuelai nemzeti valutát, hat nullát vágtak le a végéről, az új bankjegyek pedig már forgalomba is kerültek. A korrekció előtt a legmagasabb névértékű bankjegy az 1 millió bolivár volt, ami kevesebb mint 25 amerikai centet ért. Ugyanennyit ér most a legmagasabbnak számító új, 100 bolivár is, írja az MTI.

Venezuelában nem először denominálták a valutát, 2008-ban három nullát, 2018-ban pedig öt nullát vágtak le a végéről, miután az országban elszabadult az infláció. Legutóbb a kormány a valuta denominálásával egyidejűleg 3000 százalékos béremelést is bejelentett.

Az országban kialakult lehetetlen helyzetre a legjobb példa, hogy a mostani denomináció előtt egy 2 literes ásványvíz több mint 8 millió bolivárba került, miközben a bankok naponta maximum 20 millió bolivárt engedélyeztek felvenni a lakosságnak a számlákról.

Fotó: JONATHAN LANZA/NurPhoto via AFP

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) legutóbbi, áprilisban ismertetett tavaszi globális jelentésében azzal számolt, hogy Venezuelában idén és jövőre egyaránt 5500 százalék lesz az infláció, ami a számításai szerint tavaly 2355 százalék volt. A venezuelai jegybank februárban azt közölte, hogy tavaly 2959,8 százalék volt az infláció, kisebb a 2019. évi - ugyancsak a jegybank által számított - 9585,5 százaléknál. A hazai össztermék (GDP) csökkenését a tavalyi 30 százalék után az idei évre 10 százalékra, jövőre 5 százalékra tette az IMF. Eközben a munkanélküliségi ráta a tavalyi 55,5 százalékról idén 58,4 százalékra, 2022-ben pedig 60,1 százalékra emelkedhet. (MTI)