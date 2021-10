Állami támogatást kapott a belvárosi polgármester birtokán álló panzió, ami papíron nem is az övé

Szentgyörgyvölgyi Péternek, a Belvárost Rogán Antal utódjaként 2014 óta vezető fideszes polgármesternek bár papíron nem volt rá pénze, mégis lett közel harminc hektárnyi földje, a 24.hu pedig úgy tudja, az egyik bakonybéli földjén áll egy panzió is, amire a tulajdonos a Kisfaludy-programon keresztül kapott állami támogatást. A tulajdonos azonban nem Szentgyörgyvölgyi, hanem egy gyerekkori barátja.

Szentgyörgyvölgyi Péter (Fidesz-KDNP), Belváros-Lipótváros polgármestere egy sajtótájékoztatón 2018 szeptemberében Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

A polgármester gyerekkori barátja a 24.hu-nak azt mondta, azért építkezett Szentgyörgyvölgyi földjére, mert neki nem volt területe. Elmondása szerint a panzió alatti és körülötti területet bérli a polgármestertől, de csak „jelképes áron”. Állítása szerint pedig a polgármester nem is használja a panziót, mert külön lakrésze van a vendégház melletti pajtában, a lovak mellett. A gyerekkori barát arról is beszélt, hogy teljesen ingyen intézi a birtok körüli teendőket, a vendégházat pedig állítólag azért nem hirdetik sehol, mert „korábban voltak rossz tapasztalatai egyes csapatokkal, és most már a vendégek nagy része visszatérő, vagy olyan, akinek az ismerőse ajánlotta”.

A 24.hu kérdéseire – hogy a belvárosi polgármester valóban a pajtában alszik-e, és hogy mennyi bérleti díjat kap gyerekkori barátjától, mert ez nincs feltüntetve a vagyonnyilatkozatában – a belvárosi önkormányzat nem válaszolt, csak annyit írtak, hogy Szentgyörgyvölgyi Péter a vagyonnyilatkozatát pontosan és szabályosan töltötte ki. A politikus vagyongyarapodása miatt a Momentum feljelentést tett, amit a rendőrség továbbított a NAV-hoz, ahol azt gyorsan elutasították. Szentgyörgyvölgyi egy interjúban nemrég azt mondta a látványos vagyongyarapodása után, hogy nincs mit tikolnia.