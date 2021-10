Emily Ratajkowski szerint Robin Thicke szexuálisan zaklatta

Emily Ratajkowski modell azt állítja, Robin Thicke énekes akarata ellenére megfogdosta őt a Blurred lines videóklipjének forgatása közben még 2013-ban. Ratajkowski szerint Thicke a forgatás alatt hátulról ragadta meg a modell csupasz mellét.

A Blurred Lines című számot – és a hozzá tartozó videót –, amiben számtalanszor elhangzik az „I know you want it”, vagyis a „tudom, hogy akarod” sor, korábban azzal vádolták, hogy a nemi erőszakot dicsőíti, emiatt néhány egyetemi kampuszon és szórakozóhelyen be is tiltották. A klipben Ratajkowski két másik modellel szerepelt, és közreműködött benne Thicke mellett Pharrell Williams és a rapper TI is. A videóban a férfiak ruhában, a nők félmeztelenül jelentek meg.

Ratajkowski a forgatáson történtekről a Guardian szerint a hamarosan megjelenő könyvében ír, aminek My Body/Az én testem lesz a címe. A modell elmondása szerint miután Thicke rámarkolt a mellére, ő ösztönösen elhúzódott és hátranézett rá, az énekes meg „vigyorgott”. Ratajkowski úgy fogalmazott, a történtek miatt „aznap először éreztem magam meztelennek”, utalva ezzel arra, hogy a forgatás alatt egyébként a videóklip egyes jeleneteiben csak bugyi volt rajta. Ratajkowski könyvében azt írja, akkor nem úgy reagált a történtekre, „ahogy kellett volna”.

Arról is írt, hogy a videót rendező Diane Martel látta a történteket, és ráüvöltött Thicke-re. Ratajkowski és Martel szerint Thicke részeg volt, Martel pedig azt is hozzátette, hogy miután ráordított Thicke-re, az énekes bocsánatot kért, és Ratajkowski profizmusát dicsérte, amiért folytatta a munkát.

Diane Martel rendező szerint a videóklip célja egyébként pont az lett volna, hogy „felborítsa a hatalmi dinamikát” azzal, hogy a férfiakat egy alsóbbrendű helyzetbe teszi azzal, hogy a nők ignorálják és kigúnyolják őket. Ratajkowski szerint azonban Thicke ezzel az egy mozdulattal őt és mindenkit a forgatáson arra emlékeztetett, hogy „nem a nők a főnökök”. „Nem volt valódi hatalmam, mint annak a táncoló meztelen lánynak a videóklipben. Nem voltam több, mint egy felbérelt próbababa.” (Guardian)