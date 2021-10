Hogyan épül fel a Fidesz kampánya? Mik most Orbán és Rogán nagy dilemmái? - AMA Rényi Pál Dániellel

Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. március 16-án Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Rényi Pál Dániel, a 444 politikai újságírója hétfőn hosszú TLDR-cikkben tárta fel a készülődő Fidesz-kampány dilemmáit.

A cikkből kiderül, milyen problémákkal szembesül a kampányt teljhatalommal irányító kommunikációs miniszter, Rogán Antal, hogy mit nem szeretnek benne a „konkurens minisztériumok” vezetői; miben bíznak a kormány vezetői az ősszel felpörgő kampányidőszak előtt, és kik kritizálják a propagandát irányító minisztert koncepciója miatt.

Szerda délután 18:00 és 19:30 között Rényi Dani a 444 zárt Facebook-csoportjában, a 444 Közértben válaszol az előfizetők kérdéseire. Bármilyen kérdéseire. (AMA, azaz ask me anything.)

