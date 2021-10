Miután összeomlott a Facebook, az Is It Down Right Now is lehalt a terheléstől

Rég nem látott módon összeomlott a Facebook, az Instagram és a Whatsapp. A Facebook már elnézést kért, illetve közölte, hogy dolgoznak a hiba elhárításán.

Több mint két órával az óriási lehalás után az a helyzet alakult ki, hogy lehalt még az oldalak összeomlását ellenőrző Is It Down Right Now is, akkora volt a terhelés, ugyanis nagyon sokat akarják ellenőrizni a Facebookot és az Instagramot – írta meg a Verge.

Gyakorlatilag az történt, mint egy DDoS-támadásnál, csak nem hackerek igyekeztek mesterséges forgalommal kiütni az oldalt, hanem maguktól csinálták meg az emberek. Egyébként még a Facebook státuszoldala is lehalt, ahol lehetne ellenőzni, hogy rendben működik-e a közösségi háló.

Pánikra nincs ok, vannak egyéb hibafigyelő oldalak is, mint például a DownDetector vagy a Down for Everyone or Just Me.