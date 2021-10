Sorra buknak korrupcióval Európa keleti felén a politikusok

Lehet, hogy véletlenek sorozatát figyelhetjük meg éppen, de idén feltűnően sok kínos adat szivárgott ki olyan politikusokról, akik félig-meddig demokratikus rendszerekben foglalnak el fontos pozíciókat.

A 2010-es évek derekán a nyugati világhoz sorolt országokban (NATO-tagok, az USA szövetségesei, az EU tagállamai) a választásokat kisebb-nagyobb mértékben olyan szivárogtatások, széles körben terjesztett elméletek kezdték befolyásolni, amelyek mögött a nyugati szolgálatok az orosz államot sejtették. Álhíreken és nagyon megosztó vélemények felerősítésén keresztül a demokratikus intézményrendszerbe vetett hitet, a sajtó komolyan vehetőségét, a liberális demokrácia iránt elkötelezett pártokat támadták elsősorban, segítve a rendszertagadó, illiberális törekvéseket hirdető pártokat. Különösen a 2015-ös menekülthullám, a 2016-os Brexit-szavazás és amerikai elnökválasztás volt három olyan rendkívüli esemény, amelyek köré ezek a befolyásolási kísérletek szerveződtek, és feltételezhetően sikeresen alakították a közvélemény hangulatát.

A Biden-kormány hatalomra jutása óta mintha megfordult volna ez a trend, és az illiberális oldal meghatározó politikusai kerülnek egyre több alkalommal bajba, több esetben közvetlenül választások előtt. Ezekben az esetekben sincsenek az adatszerzések körülményeiről világos bizonyítékok, vagy éppen bírósági eljárások, de olyan intézmények állnak a bejelentések mögött, amelyek létező és komoly szervezetek, több esetben maga az amerikai kormány.

A legfrissebb fejlemény, hogy egy washingtoni központú újságíró szervezet több milliónyi, ismeretlen módon kiszivárgott iratot dolgozott fel offshore-cégek valódi tulajdonosairól. Több mint két éve dolgoztak világszerte az iratokon, a magyarországi partner a Direkt 36 volt.

Az egyik legnagyobb fogás Andrej Babis cseh miniszterelnök lebuktatása volt, akiről kiderült, hogy egy 22 millió dollár értékű kastélya van Cannes közelében. Babis kastélyának bemutatása nemcsak azért szólt nagyot, mert hivatalban lévő kormányfőként ő talán a legbefolyásosabb európai a most leleplezett politikusok közül, hanem azért is, mert a hétvégén választást tartanak Csehországban, amely fő esélyesének éppen Babis pártja, az Ano tűnt.

Babis koalíciós partnerét, a cseh szociáldemokrata pártot már erősen amortizálta egy korábbi, de szintén idei kiszivárogtatás. Akkor az derült ki, hogy Jan Hamacek szocdem pártelnök és belügyminiszter (és a történtek idején éppen külügyminiszter is) megkísérelte egymillió Szputnyik vakcinára cserélni egy 2014-es robbantás elhallgatását az orosz kormánnyal. Ez az oroszoknak ezért lett volna üzlet, mert a robbantás utáni nyomozás szálai az orosz titkosszolgálathoz vezettek. A botrányba majdnem belebukott a koalíció, végül a kormányt kívülről támogató kommunista képviselők mentették meg a Babis-Hamacek kormányt.

Andrej Babis Fotó: ARIS OIKONOMOU/AFP

A cseh szociáldemokratákat már e válság előtt is a bejutási küszöb környékére mérték, a botrány óta pedig semmit sem tudtak javítani helyzetükön, és ha nem jutnak be a parlamentbe, akkor Babisnak úgy is nehéz lesz újra kormányt alakítania, ha megnyerné a választást.

Babisnak sosem volt akkora többsége, hogy teljesen átállítsa Csehországot illiberális irányba, mint magyar vagy lengyel kollégáinak, de ahhoz elég nagy a befolyása, hogy az EU-n belül érdemben erősítse a brüsszeli központtal és általában a nyugati érdekekkel vetélkedő közép-európai blokkot. Személyes problémája is van a jogállamiságot számonkérő nyugatiakkal, ugyanis brüsszeli vád szerint még pénzügyminiszterként saját cégeinek osztott ki EU-s támogatásokat.

A múltja miatt is gyanús Nyugaton, hiszen Szlovákiában őrzött dokumentumok szerint a kommunista titkosszolgálat besúgója volt a 80-as években, amikor többek között afrikai üzleteket ütött nyélbe állami vállalatoknak. Az amerikai kormány az utóbbi hónapokban óva intette a prágait, hogy atomerűből orosz, G5-ből pedig kínai technológiát engedjenek az országba.

A bolgár és az albán belpolitikát közvetlen amerikai szankció kavarta meg

A csehországi szivárogtatások esetében nem lehet tetten érni amerikai kormányzati szerepet, de a bulgáriai és albániai botrányokat kifejezetten a washingtoni adminisztráció robbantotta ki. Idén nyáron, alig néhány nappal a legutóbbi bolgár parlamenti választás előtt két igen befolyásos, maffiavezér-üzletember-politikust is szankciókkal sújtott korrupció miatt az amerikai kormányzat. Mindketten elhagyták Bulgáriát, és Dubajban húzzák meg magukat, ügyükről itt írtunk részletesen.

Albániában az ellenzék egyik befolyásos politikusa, Sali Berisha került fel ugyanerre az amerikai szankciós listára nemrégiben, aki korábban Albánia elnöke és miniszterelnöke is volt, de az utóbbi években a saját pártjában is perifériára szorult. Miután a pártja elvesztette idén tavasszal a választást, Berisha igyekezett volna visszaszerezni a párton belüli pozícióját. Az amerikai szankció élesedése után azonban kizárták a pártból és a frakcióból is.

Joe Biden már a választási kampányában azt ígérte, hogy az egyik külpolitikai törekvése lesz, hogy lerántsa a leplet azokról az önkényre törő vezetőkről, akik korrupciós ügyekbe keveredtek. Jake Sulllivan, akit azóta nemzetbiztonsági főtanácsadónak nevezett ki Biden, közvetlenül a választási győzelem után arról beszélt, hogy "a korrupt külföldi vezetők lebuktatásával" lehet hatékonyan fellépni az illiberális programot hirdető populisták ellen. Úgy tűnik, mintha egy ilyen lebuktatási sorozat már el is kezdődött volna.

Hasonló törekvést Magyarországon is láthattunk, még az előző demokrata kormány, az Obama-adminisztráció idején, amikor a hat, meg nem nevezett kormányközeli személy korrupció miatti kitiltásával alakította a magyar politikai hangulatot az USA.