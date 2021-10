Szabó Bálint lemond, a parlamenti választáson indulna

Szabó Bálint Csongrád-Csanád megye 2-es körzetében indulni akar az országgyűlésiképviselő-választáson, ezért lemond az önkormányzati képviselői mandátumáról – írja a szeged.hu.

A szeged.hu azt írja, Szabó két ügyében is van fejlemény, valószínűleg ezek miatt is juthatott döntésre:

Szabó Bálin órákra megbénította az Anna-kúti kereszteződésben a közlekedést, amikor a villamossínekere állt az autójával. A szeged.hu szerint felfüggesztett börtönt is kaphat ezért, a tárgyalás novemberben lesz. Az állítólagos elrablási ügyében a hatóság félrevezetésével és hamis tanúzással vádolják, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság nyomoz ellene.

Szabó Bálint, a Szeviép cégcsoport alvállalkozóinak egy részét képviselõ Likvid Kontroll Kft. ügyvezetõje (k) játékpénzeket szór le a szegedi városháza dísztermének karzatáról a közgyûlés ülése alatt 2017. március 31-én Fotó: Kelemen Zoltán Gergely/MTI

Szabó Bálint, a helyi Fidesz által korábban sztárolt jogász 10 milliókat szakíthatott a Szeviép-kártalanításon: egyrészt sikerdíjat szedett a közreműködéséért, másrészt jelentős haszon reményében olcsón felvásárolta egyes cégek követeléseit. Szabó mostanra összeveszett a Kubatov Gábor irányítása alá került szegedi Fidesz-csoporttal, fel is jelentették őt meg a cégét is, már házkutatást is tartottak a lakásán.