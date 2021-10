70 év alatt több mint kétszázezer francia gyereket zaklathattak a katolikus egyház tagjai

A katolikus egyház képviselői által elkövetett szexuális zaklatásokat feltáró francia bizottság kedden tette közzé, hogy vizsgálataik szerint a zaklatásoknak mintegy 216 ezer gyerek lehetett az áldozata 1950 óta.

A bizottság vezetője, Jean-Marc Sauvé ezt azzal egy időben jelentette be, hogy a hivatalos jelentést is nyilvánosságra hozták. A jelentés összeállítása során egyházi, bírósági és rendőrségi dokumentumokat is felhasználtak, és áldozatokkal is készítettek interjúkat.

Jean-Marc Sauve Fotó: THOMAS COEX/AFP

A jelentést a francia katolikus egyház rendelte meg 2018-ban, miután egyházon belüli szexuális zaklatással kapcsolatos botrányok törtek ki több országban is. A jelentést készítő bizottság az egyháztól függetlenül dolgozhatott.

Sauvé keddi bemutatóján elmondta, hogy a problémák ma is léteznek. És beszélt arról is, hogy egészen a kétezres évekig az egyház teljes érdektelenséget tanúsított az áldozatok felé, és igazán csak 2015-16 környékén indult meg érdemi változás. Korábban azonban az egyház nemcsak hogy nem tett eleget a zaklatások megelőzéséért, de volt, amikor bár tudomásuk volt róla, nem foglalkoztak vele, és olyan is, hogy tudatosan engedték zaklatóknak, hogy gyerekek közelébe kerüljenek.

A feltárt ügyek többsége a feltételezések szerint vélhetően mára elévült, azaz a francia törvények értelmében nem lehet vádat emelni miattuk.

Sauvé elmondta azt is, hogy a bizottság maga összesen 2700 áldozatot azonosított, de a kutatások és felméréseik alapján az áldozatok tényleges száma becsléseik szerint 216 ezer körül lehet, és a szám 300 ezer fölé is felmehet, ha a laikusok által elkövetett visszaéléseket is beszámítják.

Francois Devaux, a "La parole libérée" alapítója Fotó: THOMAS COEX/AFP

A keddi bemutatón az áldozatok megsegítésére létrehozott szervezet, a La Parole Liberee ( A Felszabadított Beszéd) alapítója, Francois Devaux a helyszínen megjelent egyházi vezetőket az emberiség szégyenének nevezte, és elmondta, hogy ebben a feltárt pokolban undorító tömeges bűnöket követtek el, de még rosszabb volt a bizalom, az erkölcsök és a gyermekek elárulása. Erről a szervezetről készített 2019-ben filmet François Ozon, arról akkor részletesen is írtunk.



Sauvé korábban az államtanács, a legmagasabb francia közigazgatási és jogi szervezet alelnöke volt, és nemrég arról beszélt, hogy az elkövetők számát alsóhangon 2900 és 3200 közé teszik. (Reuters, BBC)