Hűtlen kezelés gyanújával nyomoznak a pécsi önkormányzati médiacégnél a Fidesz idején kötött szerződések miatt

Páva Zsolt, Pécs polgármestere 1994 és 1998, illetve 2009 és 2019 között. Fotó: Sóki Tamás

Feljelentést tett az önkormányzati tulajdonban lévő Pécsi Kommunikációs Központ több korábbi médiaszerződés miatt - írja a pecsma.hu, aminek történetesen a PKK a kiadója. A cikk szerint a rendőrség már meg is kezdte a nyomozás hűtlen kezelés gyanújával.

A vitatott szerződések rádiós híranyagok elkészítésére vonatkoztak. A PKK a Fidesz-közeli Pécs Aktuált kiadó cég tulajdonosának korábbi érdekeltségével kötött olyan szerződéseket, amik előnytelenek lehettek a megrendelő számára.

A pécsi önkormányzat korábbi ügyeinek feltárását és átvilágítását vezető dr. Bodnár Imre a pecsma.hu-nak arról beszélt, hogy az önkormányzati cég a szerződés megkötésekor szakszerűtlenül járt el, mert nem voltak díjak rendelve a szolgáltatásokhoz. Így aztán nem volt konkrét elszámolás, és nem volt dokumentumokkal alátámasztva a kifizetések megalapozottsága sem.

Bodnár szerint egyik évről a másikra duplájára emelték a szolgáltatás összegét, miközben annak tartalma csökkent.

„Ez álláspontunk szerint klasszikus túlszámlázás. A teljesítés igazolásai hiányosak, nem ellenőrizhető, hogy a teljesítés megtörtént-e”

– mondta még dr. Bodnár Imre.

Az ügyvéd szerint az átvilágítás során láthatóvá vált az is, hogy a számlák és teljesítésigazolások között jelentős különbségek vannak, továbbá a havi díjak összege teljesítésigazolással nincs alátámasztva, miközben kifizették őket. Az átvilágításból Bodnár szerint kiderült az is, hogy a rádióban le nem adott hanganyag után is fizetett PKK, jóllehet a szerződés erre nem kötelezte.

A fideszes Páva Zsoltot 2019-ben váltotta a város élén Péterffy Attila. Páva és a Fidesz előtte tíz éven keresztül irányította a várost. (pecsma.hu)

Címlapi fotó: Páva Zsolt, Pécs volt polgármestere (Sóki Tamás)