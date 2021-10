Karácsony háromszor annyit költött Facebookon, mint Dobrev, de ez sem volt elég a győzelemhez

A közösségi média a kampány egyik kiemelt terepévé vált, amit az is elég jól jelez, hogy pártok, politikusok és a politikai tömbökhöz köthető szervezetek és influenszerek mekkora összegeket költöttek az ellenzéki előválasztás előtt arra, hogy a Facebookon, Youtube-on, Instagramon vagy akár a Tiktokon hirdessék magukat. A Facebook összegzéséből pedig elég jó képet alkothatunk arról, hogyan zajlik a kampány az online térben.

A kormánypárti és ellenzéki politikusok és furcsa, politikához csapódott, de pártokhoz hivatalosan nem kötődő figurák együtt bőven a százmilliós nagyságrendben hirdették magukat Facebookon az előválasztás előtti hónapokban. Viszont a nagy Facebook költést nem igazán sikerült győzelemre váltani: Karácsony Gergely háromszor annyiért hirdetett ezen a felületen, mint Dobrev Klára, és Márki-Zay Péter pedig mindkettőjükhöz képest elenyésző költekezéssel futott be harmadiknak. Az ellenzéki pártok és politikusok mellett viszont a Fidesz és a kormány kommunikációs gépezetébe beépülő influenszerek és fura “híroldalak” is öntötték a pénzt a Facebook hirdetésekbe az előválasztás alatt. Megnéztük, ki mennyiért és hogyan hirdetett az első forduló előtt a legnagyobb közösségi médiában.

Arcok > pártok

A mostani kampányt, legalábbis az online térben nem a pártok, hanem az arcok, a politikusok dominálják, és ez a költéseken is meglátszik. Legalábbis ami az ellenzéki pártokat illeti, a Fidesz ugyanis töménytelen mennyiségű pénzt locsolt a párt hivatalos Facebook oldalára is, de erről kicsit később részletesebben írunk.

A ellenzéki pártok, ha tudták, inkább az előválasztáson induló jelöltjeik oldalaira költötték a pénzt. A karácsony Gergelyt támogató három párt, a Párbeszéd, az MSZP és az LMP például június 29 és szeptember 26 között 5,2 forintot költöttek a párt Facebook oldalának posztjait hirdetve, miközben

Karácsony Gergely oldalán majdnem 95 millió forintért jelentek meg hirdetések. A DK is inkább Dobrev Klára oldalán keresztül hirdeti jelöltjeit, összekötve az arcokat, a párt miniszterelnök-jelöltjének oldala az elmúlt három hónapban több mint 33 millió forintért hirdetett posztokat, míg a Demokratikus Koalíció oldala 7,8 millió forintot költött erre a célra.

Az ellenzéki pártok és jelölő szervezetek közül csak a Momemtum és a Márki-Zay Péter féle Mindenki Magyarországa Mozgalom az, amely inkább a szervezet oldalán hirdette a jelölteket, és nem fordítva. A Momentum Mozgalom facebook oldala a vizsgált időszakban többet költött hirdetésre, mint bármelyik másik párt, 22,3 millió forintot, miközben Fekete-Győr András, a párt miniszterelnök-jelöltje, a maga 2,5 millió forintos költésével az elmúlt 90 napban a 10 legtöbbet költő politikus listájára sem fért föl. A párt kommunikációs igazgatója, Toplak Tamás még az előválasztás előtt erről azt mondta a 444-nek, hogy ez egyrészt egy tudatos stratégia, mert nem egy-két kiemelkedő személyre akarják építeni a párt imázsát, stratégiáját, másrészt annak a beismerése is, hogy míg a Momemtum, mint brand elég ismert és erős, a párt jelöltjei közül viszonylag keveset ismernek a választók.



Szintén minimálisan költött saját Facebook oldalára Márki-Zay Péter, Bár az ő esetében szinte lehetetlen elválasztani a jelölt személyes brandjét és az aköré szervezett Mindenki Magyarországért Mozgalomét. Nem is véletlen, hogy a párt Facebook oldala igazából teljesen a hüdmezővásárhelyi polgármesterre épül, így azt akár a politikusok oldalait bemutató chartra is tehettük volna. Márki-Zay Péternek is van hivatalos Facebook oldala, erre viszont kevesebb, mint 300 ezer forintot költött az MMM 6 milliós hirdetései mellett.



Költésben Karácsony verhetetlen volt az előválasztás alatt

Az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek között nagyon egyenlőtlen volt a hirdetési verseny a Facebookon az első forduló előtt. Karácsony Gergely nagyjából háromszor annyiért hirdetett, mint Dobrev, aki több mint háromszor annyiért, mint a következő legtöbbért reklámozó jelölt, Jakab Péter.

Karácsony Gergely az előválasztásra készülve több mint 2000 hirdetést vásárolt ezért a jókora összegért, ami szintén jóval több, mint amennyit bármelyik másik jelölt hirdetett. Érdemes viszont megjegyezni, hogy ez inkább stratégiai döntés. Márki-Zay Péter szervezete, a Mindenki Magyarországa Mozgalom például Karácsony büdzséjének a töredéséből, kicsit több, mint 6 millió forintból vásárolt 1200 hirdetést, míg a Momentum 22 millió forintot költött majdnem ugyanennyi hirdetett bejegyzésre. A Fidesz Facebook oldala pedig 29 millió forintból vásárolt 12 darab hirdetést.

Toplak Tamás szerint alapvetően két iskola van az online hirdetésben: az egyik szerint elég néhány hirdetésre költeni az erre szánt összeget, és bízni benne, hogy a Facebook algoritmusa majd segít megtalálni a közönséget, a másik szerint pedig mikrotargetálni kell, vagyis külön-külön kell megcélozni a különböző fogyasztói/választói csoportokat, ami azzal is jár, hogy több hirdetésre kell kevesebb pénzt költeni.

Az ellenzéki pártoknál és jelölteknél az is szempont lehetett, hogy az előválasztás miatt sok jelöltet kell már most bemutatni, összekötni a miniszterelnök-jelöltekkel és pártlogókkal, ami szintén ahhoz vezet, hogy inkább több hirdetésre kell kevesebb pénzt áldozni. Míg például Dobrev Klára Facebook hirdetései szinte kivétel nélkül arról szóltak, hogy a miniszterelnök-jelölt a DK helyi jelöltjeivel pózol, akab Péter pedig vidéki kampányeseményekről és szavazóhelyekről hirdetett, a Fidesz szinte kizárólag a Gyurcsány Show-s kampány pár változatát hirdeti.



Mindeközben a Fidesz

Ezt viszont elég tekintélyes összegért. Szeptember 23 és 29 között a kormányzó párt 41 millió forintért hirdette a Gyurcsány Show-s megfejtését, amelynek még az ellenzéki előválasztás eredményei előtt megjelent legújabb, Karácsony helyett immár Dobrev Klárára Márki-Zay Péterres is fókuszáló verziója.

De nyilván nem a Fidesz Facebook oldala az egyetlen csatorna, ami a kormánypárt üzeneteit tolja. Érdemes persze megjegyezni, hogy a magyar kormány Facebook oldala is viszonylag aktív politikai hirdető, és bár ezt a kormány mindig igyekszik tagadni, valójában a kormányzati kommunikáció is nyugodtan tekinthető a Fidesz kampánygépezetének részeként. Magyarország Kormányának Facebook oldala pedig az elmúlt három hónapban 25,2 millió forintért vásárolt hirdetéseket a Facebookon. Ezek között persze vannak olyan, társadalmi hirdetésnek is nevezhető bejegyzések, amelyek például a koronavírus elleni oltásra buzdít, de emellett bőven vannak olyanok is, amelyek a kormány nagyon kampányízű intézkedéseit hirdetik, például azt, hogy a kormány kitolta a hitelmoratóriumot a választások utánra vagy hogy visszaadja a gyerekes családoknak a befizetett SZJA-t.

Gyurcsányozni, Karácsonyozni meg Dobrevezni nem kell a kormány Facebook oldalán, arra bőven van tér és pénz a kormány és a kormánypárt politikusainak oldalain. A legtöbbet hirdető politikusok között bőven találni fideszeseket is, különösen a párt kommunikációs igazgatója, Hollik István, és frakcióvezetője, Kocsis Máté pörgeti a posztokat, de a 10 legtöbbet hirdető politikus listájára felfért még Varga Judit igazságügyi miniszter és Nagy István agrárminiszter is. Ahogy az ellenzéki előválasztás alatt a fideszes standok is megjelentek a tereken, az online térben is aktívak voltak a fideszesek, ha összehasonlításban nem is annyira. Hollik István a múlt héten is elköltött több mint 800 ezer, Kocsis Máté pedig csaknek 700 ezer forintot. De az igazán nagy pénzek nem a párt politikusaitól ömlöttek a közösségi médiába, a munka nagy részét a Fidesz már kiszervezte kormányközeli (vagyis közpénzből felépített) médiacelebritásoknak, “elemzőknek”, influenszereknek és messziről híroldalnak vagy állampolgári kezdeményezésnek tűnő furcsasáoknak.

Budapest beszél a megafonba!

A 2021-22-es kampánynak láthatóan nagyon fontos résztvevői lesznek egyrészt a pártok körül már felfuttatott ismertebb beszélő fejek, akik maguk nem politikusok, aktivizmus és újságírás határán mozgó szereplők és magukat pártfüggetlen forrásnak beállítani próbáló furcsa képződmények. Amiről írok, az egy elég tág kategória, amibe nagyon különböző emberek, szervezetek, Facebook oldalak kerültek bele, akiket, amiket elég nehéz összehasonlítani. Jobb híján politikai influenszereknek fogom őket hívni, mert végülis valami ilyesmit szeretnének elérni, még ha ezt elég különböző helyzetből és módszerekkel teszik is. Ezek az influenszerek pedig a pártokat és hivatásos politikusokat megszégyenítő összegekkel szálltak be a kampányba.

Azt hiszem, érdemesebb úgy bemutatni ezeket a szereplőket, ha kormányoldalira és ellenzékire bontjuk őket. Kezdjük a kormányoldal influenszereivel, ha már az előbb utalgattam rájuk. Míg az elmúlt héten a Fidesz kommunikációs vezetője és frakcióvezetője egymillió forint alatt maradt Facebook hirdetésekben, az ő üzeneteikhez nagyon hasonló, az ellenzék jelöltjeit támadó tartalmak reklámozására

egy Budapest Beszél nevű Facebook oldal 4,2 millió forintot költött. Sokan találkozhattak a reklámaikkal, a Youtube videók előtt is elég sokat látom mostanság a budapesti dugóban ülő, Karácsonyra mérges autósokkal készített videóikat. Karácsony helyett a reklámai alapján inkább Gyurcsány Ferencre céloz az ELÉG nevű oldal, amely közel 1,5 millió forintot költött két hirdetésre az előválasztás alatt. Előbbi oldal a nyár vége óta több mint 18 millió, utóbbi pedig 4,6 millió forintért hirdette a posztjait, más hasonló oldalakkal együtt, mint az Aktuális, amely 6 millióért hirdetett az elmúlt 90 napban, vagy a Bennfentes, amely 1,6 milliót költött erre.

Míg ezekről az oldalakról nem derül ki rögtön és egyértelműen, hogy kik és kinek a pénzén üzemeltetik, a kormánypárti politikai influenszerek másik csoportjáról egy teljesen egyértelmű: ők a Megafon központ által finanszírozott, magukat újságíróként, elemzőként definiáló szereplők. Rákay Philip, Bohár Dániel, Deák Dániel, Trombitás Kristóf szintén milliókért hirdet a Facebookon.

A Megafon Központ az Alapjogokért Központ nevű fideszes thinktank szüleménye, ami lényegében azért jött létre, hogy a dolgozói szakértőként megjelenhessenek a közmédiában és a kormánypárti sajtóban. Az Alapjogokért Központ annyira fideszes, hogy ahogy azt korábbi vezetője, az azóta a KESMA nevű kormánypárti médiaholdingot irányító Szánthó Miklós bevallotta, a finanszírozásuk nagy részét a Fidesz pártalapítványától kapják. A 2019-es választás után aztán a Fidesz környékén elkezdtek aggódni amiatt, hogy nem sikerül megszólítani a fiatalokat, ezért létrehozták a Megafon Központot, hogy a Fidesz pártalapítványától és más kormányközeli forrásoktól kapott pénzen építsenek fel fiatalos kormánypárti megmondóembereket, akik aztán olyan közönségnek adják elő a kormányzati kommunikációs vonalat, amely nem olvas Magyar Nemzetet és nem néz köztévét.

A Megafon Központ az elmúlt három hónapban összesen hat Facebook oldal hirdetéseit fizette, közülük Rákay Philip és Deák Dániel oldalára költötték a legtöbbet, 18,2 és 16,9 millió forintot. A már felsorolt nevek mellett még Déri Stefi és a Megafont irányító, a kormányzat által gründolt Alapjogokért Központot irányí Kovács István hirdetéseit állták még. Ezekre június vége óta összesen 51,4 millió forintot költött a Megafon.

A politikai érem másik oldalán is vannak sokat költő hirdetők, akik nem pártok, nem kötődnek direkt jelöltek kampányához, mégis hatni akarnak a facebookozó tömegekre. Az ellenzéki oldalon nem a megafonosokhoz hasonló megmondóemberek dominálnak, nincs is központilag szervezett posztoló kommandó. Az ellenzéki oldalon inkább aktivistább híroldalak és híraggregáló oldalak szerepelnek, illetve olyan szervezetek, amelyek az előválasztást igyekeznek népszerűsíteni.



A legnagyobb ellenzéki hirdető ebben a kategóriában az EzaLényeg nevű híroldal Facebook oldala. Ez az oldal nemrég azzal került be a hírekbe, hogy az azt üzemeltető Páva Zsolt volt MSZP-s politikus telefonján is megtalálták a Pegasus kémszoftvert. Az EzaLényeg 19,6 millió forintért hirdetett június vége óta, az ellenzéki előválasztás hetére ebből 4,6 millió jutott. Ezzel ez az oldal a legnagyobb ebbe a kategóriába tartozó hirdető. Szintén komoly hirdető az Erősítő nevű oldal, amely egy amolyan híraggregáló site, amit egy Desewffy Tiborhoz, a Demos agytröszt egykori vezetőjéhez köthető észt cég üzemeltet. Ez az oldal az elmúlt 90 napban 18 millió forintért pörgetett posztokat, amiből az előválasztás idejére 2,4 millió esett. És ott van a legnagyobb hirdetők között a Partizán, amely minden körzet jelöltjeivel vitát szervezett, ezeket pedig a Facebookon is hirdette, 6 millió forintért.

A már említetteken kívül még két szereplő került be a legnagyobb hirdetők toplistájára, 90 napos összeállításban a Very Important Planet nevű angol nyelvű oldal, amelynek a Facebookon látható információk szerint Karácsony Gergely Kilencvenkilenc mozgalma fizeti a hirdetéseit, az előválasztás alatt pedig a Roma Sajtóközpont finanszírozta 1 Magyarország Kezdeményezés, amely a roma közösséget igyekszik arra buzdítani, hogy vegyen részt az előválasztáson.

Érdemes megjegyezni, hogy a politikai influneszerek között is létezik egy olyan megosztottság, hogy a kormánypárti oldalak sokat költenek kevés reklámra, az ellenzékiek pedig ontják a fizetett tartalmakat, vagyis egy-egy hirdetésre kevesebb jut. Rákay Philip például négy hirdetésre költött az előválasztás hetében 2,9 millió forintot, vagyis egy hirdetésre 736 ezer forintot költött neki a Megafon, a Budapest Beszél oldal pedig két posztot pörgetett 4,2 millió forintért. Az ehhez hasonló összegért hirdető EzaLényeg mindeközben 380 hirdetésre költötte a maga 4,6 millióját. Ez részben abból is következik, hogy az ellenzéki oldalon cikkeket és eseményeket reklámoznak, amiből több van, a Megafonosok vagy Karácsonyra és Gyurcsányra ráállított oldalak viszont viszonylag kevés, nem túl komplikált üzenetet igyekeznek eljuttatni a facebookozókhoz. Érdekes lesz figyelni, hogy ez a sok különböző szereplő hogyan vesz majd részt a kampány további szakaszaiban.