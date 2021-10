Összeférhetetlenségi eljárás indul a karlendítő Farkas P. Barnabással szemben

Csütörtökön rendkívüli testületi ülést tart az ózdi önkormányzat, amelyen a karlendítő botrányba keveredett alpolgármesterrel, Farkas Péter Barnabással szemben összeférhetetlenségi eljárást folytatnak Fidrus Péter beadványa nyomán - értesült az ATV. A hírt a tévének megerősítette Janiczak Dávid, Ózd Jobbikos polgármestere.

Nagyjából két hete került elő a jobbikos képviselőről egy fotó, amely egy lengyel kiállítás zsidóellenes feliratokat bemutató részén készült 2018-ban, a Szilézia történetét bemutató katowicei múzeumban. A képen Farkas egy erősen náci karlendítésre emlékeztető mozdulat közben látható, szemből. Kezdetben azzal védekezett, hogy csak a fényképezőgép mögött álló ismerőseinek integetett, ám az előválasztáson a botrány miatt az őt korábban támogató LMP és Momentum is kihátrált mögüle.

Farkas P. Barnabás Fotó: Beli Balazs/ Farkas P. Barnabás Facebook oldala

Csakhogy tegnap előkerült egy másik kép, ami ugyanakkor készült, és ezen már a korábbinál is egyértelműbbnek tűnik a karlendítés. Erre Farkas P. Barnabás a Facebook-oldalán reagált:



„Soha nem voltam holokauszt tagadó, soha nem voltam egyetlen szélsőséges, rasszista szervezetnek tagja, eszméik mindig is távol álltak tőlem, akik személyesen ismernek, ezt tudják is rólam. Őszintén bánom, és sajnálom, ami történt, ma már nem tenném meg. Megkövetek minden közösséget, akit megsértettem, és tiszteletemet személyesen is le fogom róni előttük és a háború gyalázatos népirtásának szomorú emléke előtt!”



A karlendítést azzal magyarázta, hogy „illuminált állapotban” volt.