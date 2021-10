Karácsony besétált Márki-Zay csapdájába, Dobrevnek nagyon kellenek a vidéki szavazók

Az előválasztás második fordulójának kezdete előtt öt nappal még mindig nem tudni, hogy hány jelölt közül lehet majd választani.

A Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter közti visszalépési dráma vasárnap még sima ügynek tűnt, de mostanra már egyáltalán nem az.

Márki-Zay félig-meddig bejelentette a visszalépést, de azóta ahogy telik az idő, egyre erősebbnek érzi magát Karácsonynál.

Míg kihívói dilemmáznak, addig Dobrev Klára járja az országot, és tovább építi a DK táborát.

E tábor fő ereje három és fél év alatt Budapestről vidékre tolódott.

Az ellenzéki előválasztáson hárman jutottak a vasárnap kezdődő második fordulóba a miniszterelnök-jelöltek közül: Dobrev Klára, Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter.

Az első forduló végeredménye:

Dobrev Klára, 214 ezer szavazat; (DK)

Karácsony Gergely, 168 ezer szavazat; (MSZP-P-LMP)

Márki-Zay Péter, 126 ezer szavazat; (párt nélküli, MMM).

Kiesett Jakab Péter 87 ezer szavazattal (Jobbik) és Fekete-Győr András 21 ezer szavazattal (Momentum).

A visszalépési dráma

Márki-Zay Péter és Karácsony Gergely között volt egy előzetes megállapodás arról, hogy ha egyikük nem jutna be a második fordulóba, akkor a kiesett jelölt a másik támogatására szólítja fel a szavazóit. Ez sokáig Karácsony számára garanciának tűnt több tízezer új szavazó megszerzésére, mert egészen nyár végéig az összes felmérés azt sugallta, hogy Dobrev Klára és Karácsony Gergely mellett Jakab Péter jut tovább.

Karácsony azzal számolhatott sokáig, hogy ő lehet majd középen, és a DK és a Jobbik acsarkodó jelöltjei között, mint mérsékelt erő, simán győzni tud. Tulajdonképpen a Fidesz által sokáig használt centrális erőtér logikáját vitte volna át az előválasztás második fordulójára. De nem ez lett a felállás, mert a DK és a Jobbik szavazói között megszületett az átjárás, azaz számos jobbikos szimpatizáns Dobrevre szavazhatott (erről még később lesz szó), és Jakab Péter helyett Márki-Zay Péter jutott a második fordulóba.

Márki-Zay és Karácsony nagyon hamar bejelentették az első forduló után, hogy egyikük vissza fog lépni a másik javára, csak éppen napok óta nem bírták eldönteni, hogy melyikük legyen az.

Abban egyetértenek, hogy más megnyerni az előválasztást, és más megnyerni a 2022-es igazi választást. Mindketten azt állítják, hogy Dobrev Klára hiába igen népszerű az előválasztók, azaz a leginkább kormányváltást óhajtók körében, országos választást nem tudna nyerni, mert nagyon magas az elutasítottsága is. Szerintük Dobrev vezetésével nem lehet legyőzni a Fideszt, mert kevesbé lelkesítené a teljes lakosságot a Gyurcsány család visszatérése a hatalomba, mintha egyikőjük lenne a miniszterelnöki szék várományosa. Karácsony az egész előválasztási kampányát erre a tételre építette, amikor azt hirdette, hogy csak ő lenne képes megverni Orbán Viktort; és lényegében Márki-Zay is ezt mondta magáról, megfejelve azzal, hogy csak a teljes politikai elittől független, jobboldali érzelmű, vidéki jelölt képes elég embert mozgósítson Orbán ellen. (Velük szemben Dobrev és Jakab egyaránt azt mondták, hogy csak ők számolnának le hatékonyan a fideszes világgal.)

Az elég reálisnak tűnik, hogyha mindketten elindulnának a második fordulóban, akkor Dobrev Klára győzne megint. A HVG által megrendelt, kedd este elsőként az ATV-n bemutatott, a Medián által végzett közvélemény-kutatás szerint Dobrev a második fordulóban egy ilyen hármas felállás esetén 37 százalékot kapna, és ezzel győzne.

Karácsony és Márki-Zay meggyőződése, hogy ezzel a 2022-es választás elveszne, szerintük képtelenség lenne 3 millió embert elvinni szavazni egy DK vezette összefogásra. (A DK szerint ezt csak néhány tízezer nagyvárosi szavazó hiszi, akiknek a körzetében így is, úgy is az ellenzék nyerne, legfeljebb kicsit kisebb aránnyal, mintha nem Dobrev lenne a miniszterelnök-jelölt, de a vidéki ingadozó körzeteknek Dobrev kell.)

Vasárnap még úgy tűnt, hogy a visszalépési procedúra viszonylag sima menet lesz. Karácsony Gergely bejelentette, hogy ő nem lép vissza, és erre feljogosította, hogy jobban szerepelt Márki-Zaynál az első fordulóban. Néhány órával később Márki-Zay az őt ünneplő néhány ezres tömeg előtt bejelentette, hogy ha Karácsony nem lép vissza, akkor ő vissza fog lépni, mert nem lesz az az ember, akire rá lehet majd fogni egy 2022-es kudarcot. A rendezvényén színpadra engedett két olyan politikust is (Szabó Tímeát és Baranyi Krisztinát), akik Karácsony támogatói. Hiába skandálták a színpad előtt, hogy "ne lépj vissza!", úgy tűnt, hogy Márki-Zay csak azért vár ki, hogy méltósággal léphessen le, és olyan alkut köthessen, amit a híveinek is jól el tud magyarázni. Hiszen azután mondta, hogy ő kész visszalépni, hogy Karácsony már bejelentette, hogy nem lép vissza.

Márki-Zay addigra túl volt két sikertelen kísérleten, hogy a két kiesett jelölt támogatását megszerezze. Jakab Péter fel se vette neki a telefont, a Momentumnál pedig fogadták ugyan, de a párt nem állt ki nyíltan mellette.

Csakhogy a folyamat ezután elakadt. Hétfőn Karácsony Hódmezővásárhelyre utazott, ahol Márki-Zay igen kellemelten helyzetbe hozta: visszalépéses megállapodás helyett Karácsonynak azt az abszurd ötletet kellett előadnia közös sajtótájékoztatójukon, hogy együtt szeretnének indulni, úgymond tandemben, és ezt a kérést a Párbeszéd mint párt, elő is adja az előválasztást szervező bizottságnak. (Márki-Zaynak nem lett volna módja ilyen kérést beadni, mert nincs pártja, amely a szervezők között lenne. Csak egy megfigyelője van az országos előválasztási bizottságban.)

Karácsony pontosan tudhatta, hogy az ötlet le fog pattanni a szervezőkről, ahogyan ez meg is történt órákkal később, még hétfő éjjel, a sebtiben online szavazásra összehívott bizottsági tagok döntésével.

Márki-Zay arról is beszélt a találkozójuk alkalmával, hogy megállapodtak, ha az egyikük miniszterelnök lesz, akkor a másik egyetértése nélkül nem hoznak döntést. Ez egyik oldalról szép kompromisszumnak hangzik, másrészről viszont teljesen irreálisnak tűnik a magyar közjogi rendszerben, főleg hogy a miniszterelnök várható döntéseit egy hatpárti koalíciónak kell majd megszavaznia, vagyis a pártok igényei megkerülhetetlenek lesznek, és e pártok közül egyik sincs Márki-Zay befolyása alatt.

További meglepő fordulat volt, hogy azt mondták, hogy közvélemény-kutatásokat rendelnek, hogy felmérjék, melyikük az esélyesebb jelölt, és ez is számítani fog abban, hogy végül melyikük lép vissza.

Karácsony ingerülten távozott hétfő este Hódmezővásárhelyről, és kedden látszólag leállt a kampányával is, egyetlen elég általános posztot rakott csak ki a Facebookra az ország újraegyesítéséről még délelőtt, és a sajtónak sem nyilatkozott.

Mintha Márki-Zay egy csapdába csalta volna: azzal, hogy vasárnap megígérte a visszalépését, megszerezte azt a morális fölényt, hogy bármit kérhetett hétfőn Karácsonytól, aki alá is ment neki, csak éppen Márki-Zay közben nem lépett vissza. Ezzel Karácsonyt egy nála gyengébb pozícióba helyezte, miközben a látványos gesztusokért semmit sem adott cserébe. Kedden semmilyen új fejlemény sem történt az ügyben.

Úgy tűnik, hogy Márki-Zay abban bízik, hogy az idő neki dolgozik.

Márki-Zaynak meggyőződése, hogy 2022-ben jobb eséllyel győzné le Orbánt, mint Karácsony, csak közben reálisnak látja, hogy Karácsonynak az előválasztáson több esélye van megverni Dobrevet. Ezt abból szűrte le, hogy az ő szavazói vélhetően nem szavaznának Dobrevre a második fordulóban, de Karácsony választóinak balosabb része inkább Dobrevet támogatná, mint őt.

Ahogy viszont húzza az időt, kezdi úgy látni, hogy ez nem is olyan biztos. A már említett mediános kutatás ugyanis azt jelzi, hogy ha hárman indulnának, akkor Dobrev mögött ezúttal már nem Karácsony, hanem ő lenne a második, 33%-kal, és Karácsony csak 24%-ot kapna. Márki-Zay úgy érzi, hogy egyre jön fel.

Úgy tudjuk, hogy Marki-Zay támogatói összeszedtek pénzt további kutatásokra is, és ha ezek eredménye is hasonló eredményt hoz, mint a Mediáné, akkor a hódmezővásárhelyi jelölt inkább tovább győzködné Karácsonyt, hogy inkább ő lépjen vissza.

Szombat délig van lehetőség visszalépni az előválasztási szabályok szerint. Ahogy telik az idő, a három jelölt közül Karácsony helyzete egyre rosszabbra fordul. Dobrev járja az országot, lendületet vett az elsőfordulós győzelméből, és kívül maradt a két másik kimerítő vitáján, a körülöttük lévő bizonytalanságon. Márki-Zay pedig többet szerepel mint valaha, és már Karácsonnyal egy súlycsoportba pozicionálta magát, hiába lett csak harmadik. Karácsony viszont semmi újat sem tudott mutatni egyelőre, csak azt, hogy maga mellé emelte Márki-Zayt, abban bízva, hogy tényleg visszalép a javára.

Karácsony önmaga mellett szóló egyik fontos érve volt, hogy ő képes szót érteni a pártokkal, hiszen a budapesti koalíciót is egyben tartja, a hatból három párt eleve támogatja, van politikai rutinja, azaz ha miniszterelnök lenne, akkor a parlamenti és koalíciós surlódásokat is képes lenne kezelni. Márki-Zay egyik párttal sincs jó viszonyban, egyelőre az sem valószínű, hogy saját frakciója lehetne, azaz az egy konstruktív bizalmatlansági indítvánnyal a pártok egész hamar megbuktathatnák, ha a parlamentben összefognának ellene - persze ennek súlyos kockázatai lennének, hiszen ebben van egy komoly népszerűség-vesztés is, amit a Fidesz kihasználhatna. De középtávon egyáltalán nem irreális forgatókönyv, a félig-meddig kívülről hozott Medgyessy Pétert is leváltották két év után az őt miniszterelnöki székbe emelő baloldali pártok.

A mostani viták azonban nem tekintenek ilyen messzire. Az előválasztás, és utána a tavaszi parlamenti választás van egyelőre mindenki fejében. A "ki hogyan tudna kormányozni, ha minden összejönne addig" felvetés olyan távolinak tűnik egyelőre, minthogy ember lépjen a Marsra.

A DK nem véletlenül akart egyfordulós előválasztást

Tavasszal nagy vita volt a pártok között, hogy egy- vagy kétfordulós legyen-e az előválasztás. Leginkább a Momentum volt amellett, hogy a képviselő-jelölteket is két fordulóban válasszák meg, a DK viszont egyfordulós lebonyolítást javasolt a miniszterelnök-jelöltek esetében is. A mostani lebonyolítás egy kompromisszum eredménye, ami a DK jelöltjének a dolgát nehezítette meg, hiszen már győztes lenne, ha nem volna a miniszterelnök-jelöltek esetében második forduló.

Dobrev abban bízhat, hogy az első fordulós sikere sokakat maga mellé állíthat még, a "győzteshez húzás" egy létező jelenség választásokkor. Bízhat abban is, hogy a második fordulóban alacsonyabb lesz a részvétel, ami több okból is lehetséges: a második forduló két nappal rövisebb lesz az elsőnél; valószínűleg hidegebb lesz; és az egyéni képviselő-jelöltek már nem törik majd magukat a mozgósításon. Ugyanakkor a lehetőség, hogy ezúttal az ország bármelyik sátrában lehet szavazni, ellensúlyozhatja a fentieket, hiszen sokaknak könnyebb lehet hozzáférni a szavazásra kijelölt sátrakhoz.

Az alacsonyabb részvétel azért kedvezhetne a DK jelöltjének, mert a pártja a legjobb a mozgósításban az ellenzéki erők közül. Ez látszott az első forduló kezdetén is, a sátrakból olyan hírek érkeztek a pártokhoz, hogy ha csak három napig tartott volna a szavazás, akkor Dobrev Klára 50 százalék feletti eredménnyel nyert volna, és nem kellene most újabb fordulót tartani. A DK-sok gyorsan elmentek, mutatva a szervezettségüket.

Dobrev Klára sok korábbi előítéletet megdöntve a kistelepüléseken szerepelt a legjobban, és a fővárosban a legrosszabbul. A DK az ellenzéki oldalon a vidék legerősebb pártja lett, elorozva ezt a címet a Jobbiktól.

Ez azért meglepő, mert 2018-ban még a fővárosban volt erős a DK, és a kistelepüléseken kifejezetten rosszul szerepelt.

Dobrev Klára volt az egyetlen miniszterelnök-jelölt, aki olyan körzetekben is győzni tudott, ahol a DK egyéni jelöltjei vesztettek, 17 ilyen választókerület is volt. Ez arra utal, hogy nemcsak a DK jól szervezett szavazótábora támogatta, hanem más pártok szavazói is, feltehetően leginkább a jobbikosok. Nem véletlen, hogy Jakab Péter nem mondta meg a párt szimpatizánsainak, hogy kit támogassanak a második fordulóban, hanem a lelkiismeretükre bízta a döntést.

A klasszikus balos-jobbos szembenállást felülírta a két párt radikalizmusa és dühe, ezekben ugyanis ők hasonlítottak leginkább egymáshoz. Ez az első forduló egyik legnagyobb meglepetése, még úgy is, hogy a 2019-es önkormányzati választáson a megyei közgyűlési listákra leadott szavazatokon már látszott, hogy a kistelepüléseken is a DK a legnépszerűbb ellenzéki párt. (Összesen 33 megyei képviselőjük lett, míg a Jobbiknak 29, a Momentumnak 27, az MSZP-nek pedig 12. Hogy azért érzékeltessük az arányokat, hogy mit jelent a kistelepüléseken legerősebb ellenzékinek lenni, a Fidesznek 245 képviselője jutott be e közgyűlésekbe).

Éppen ez a vidéki előny aggodalmat is kelthet a DK-nál. Egyrészt azért, mert a kistelepüléseken nehezebbnek tűnik a mozgósítás, mint a nagyvárosokban, hiszen kevesebb a sátor, nagyobbak a távolságok. Ennél is komolyabban aggódhat a DK amiatt, hogy lesz-e elég aktivista a vidéki sátrakban a szavazás lebonyolításához. A szabályok szerint legalább két ellenérdekelt jelölt delegáltjának jelen kell lennie a szavazás alatt, és főleg a falvakat összefogó körzetekben jellemzően a DK és a Jobbik tudott küldeni embereket a sátrakba. Amennyiben a jobbikos önkéntesek most saját jelölt híjján kisebb számban vennének részt a lebonyolításban, lehet, hogy éppen ezekben a körzetekben kevesebb lesz a sátor, mint az első fordulóban volt. Ez olyan kockázat, ami miatt nem kizárt, hogy a DK a lebonyolítási szabályok megváltoztatását kéri, ha nem sikerül a sátrakat feltölteni elég emberrel. Bármilyen változtatás esetén azonban az összes párt elnökének vétójoga van.

Az első fordulóban az összes szavazat 29%-át adták le Budapesten (miközben a választásra jogosultaknak csak 18%-a budapesti), és 38%-át jórészt falvakat összefogó körzetekben. Ha ez az arány a második fordulóban a főváros javára tolódna el, az veszélyeztetné Dobrev győzelmét. Nem véletlen, hogy Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc is folytatják országjáró kampányukat, és nagyon sok vidéki településen megfordulnak a következő napokban. Szemben Márki-Zay Péterrel és Karácsony Gergellyel, akik egyelőre egymással tárgyalnak.