Karácsony Gergely befejezi a miniszterelnöki kampányát

A főpolgármester péntek délelőtt kiállt a Kossuth térre, hogy bejelentse, befejezi a miniszterelnöki kampányát, és Márki-Zayt támogatja tovább.

Karácsony azt mondta, azért könnyű neki meghozni ezt a döntést, mert nem hatalmat akarta, és a döntés nem róluk szól, hanem Magyarország újraegyesítéséről. Ugyanakkor azért nehéz neki ez a döntés, mert egy olyan jobbközép politikust kell támogatnia, akivel sok tartalmi vitája van.

De csütörtökön, 11 óra körül arra jutott, hogy ha ezt a döntést nem hozza meg, és Orbán Viktor marad, és a vitáik semmit sem érnek. Ezt súlyos áldozatnak nevezte, de szerinte az ország olyan helyzetben van, hogy aki nem hoz áldozatot, az nem hazafi. Szerinte ahhoz, hogy 2022-ben Magyarországon változás legyen, túl kell lépni azon a politikai versengésen, amit a Fidesz úgy próbál beállítani, hogy ott Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc csatája zajlik. Karácsony hisz abban, hogy Márki-Zay képes egyesíteni az ellenzéket, képes összefognia pártokat és a civileket. Megállapodtak abban, hogy nem kell feladni az elveiket, MZP képviselni fogja azt a szociáldemokrata programot is, amit Karácsony tett le az asztalra.

Karácsony szerint az elmúlt időszakban a hatalompolitikai viták miatt elvesztették a fókuszt. Minden politikai szervezet és a jóisten támogatását kéri ahhoz, hogy Márki-Zay Péter államférfivá váljon a következő napokban. Újságírói kérdésre Karácsony elmondta, hogy végül nem felezik meg a miniszterelnöki ciklust. Valamint megtartja a főpolgármesteri mandátumát, és fontos szövetségese lesz Márki-Zay Péternek.

A visszalépésről szóló döntést személyesen hozta meg, erről tájékoztatta az őt támogató pártokat. Tudja, hogy ezzel nehéz helyzetbe hozta őket, egyelőre még nem alakították ki az álláspontjukat. Arra kérte őket, hogy támogassák Máki-Zayt. Szerinte az a nemzet érdeke, hogy Márki-Zay legyen az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje.

MZP: Az önök egyetlen reménye sajnos ma én vagyok

Márki-Zay Péter arról beszélt, hogy Karácsony Gergely államférfiúi döntést hozott. Elmondta, hogy ez nem egy játék, hanem arról szól, hogy Magyarország szabad és európai lesz-e. Az egyetlen helyes döntésnek nevezte, hogy most megteszik ezt a bejelentést. MZP sosem tartotta árulónak Karácsony Gergelyt, majd megtapsoltatta a javára visszalépő főpolgármester. Tisztelete jeléül pedig visszalép a 99 Mozgalomba.

Most is azt ismételgette, hogy ez nem egy pártmutyi, hanem úriemberek összefogása az ország érdekében, ahol semmilyen osztozkodás nem volt. Nem pozíciókat osztogatnak, hanem közös értékekben egyeznek meg. Márki-Zay arról is beszélt, hogy Karácsony kapott megkeresést a DK-tól is, és pozíciókat ígértek neki. Ehhez képest Márki-Zay semmit ilyesmit sem tudott ígérni neki.

Márki-Zay szerint Dobrev Klára jelöltségével nem tudnának 3 millió embert összegyűjteni a programjához, és csak akkor tudják leváltani Orbán Viktor, ha egy 7 gyerekes keresztény családapa a jelölt, mert szerinte rá még a fideszesek is átszavaznak. Azt mondta, Orbán utolsó reménye, ha Dobrev Klára megnyeri az előválasztást.

Azt mondta, hogy a Momentum önzetlenül állt be mögé, majd ugyanerre kérte az MSZP-t, a Párbeszédet és az LMP-t is. Szerinte az előválasztás akkor tudná megnyerni, ha a jobbik és a DK szavazói is rá szavaznának, mert Dobrev Klára a legkényelmesebb jelölt Orbán számára. Márki-Zay úgy számol, hogy a Fidesznek sokkal rosszabb feltételek között küzdene, ha ő lenne a jelölt.

Azt mondta, hogy a következő egy hétben lesznek még olyanok, akik belátják, hogy a jobb és baloldalnak együtt kell küzdenie. De arra is számít, hogy sokan sok mindennek fogják elhordani a következő időszakban, például, hazugnak, szószegőnek és Fidesz-ügynöknek. Ha pedig a Fidesz médiája azt harsogja, hogy ő Gyurcsány embere, akkor azzal DK-s szavazókat terelnek hozzá. Ugyanakkor most elsősorban balról számít hihetetlen támadásokra. „Az önök egyetlen reménye sajnos ma én vagyok” - jelentette ki, amivel arra utalt, hogy karaktergyilkolásra számít.

De azt sem zárja ki, hogy a Fidesz Dobrev Klára javára próbálja befolyásolni az előválasztást. Ezért mindenki arra biztat, hogy a következő 10 napban szavazzanak rá. Kijelentette, hogy nem Dobrev Klára az ellenfél, hanem Orbán Viktor. Viszont levezette, hogy szerinte aki Dobrevre szavaz, az valójában Orbánra szavaz. Majd azzal zárt, hogy ebből a helyzetből a kijárat nem jobbra vagy balra van, hanem felfelé.