Márki-Zay: A fél kormány meleg

Márki-Zay Péter nem lassít: az ellenzéki előválasztási jelölt csütörtökön közel egyórás interjút adott Juhász Péternek, amit ő ma, pénteken publikált. Csak bele-belenézni tudtam, de ezek alapján nem kidobott idő végignézni ezt 59 perc 26 másodpercet, és nemcsak a polgármester két szálkásszőrű tacskója miatt, Márki-Zay ugyanis nem finomkodik benne.

Például akkor, amikor a második Orbán-korszak előtti baloldali kormányzást értékeli:

“Olyan katasztrofális volt a 2010 előtti kormányzás, amely egy valódi kétharmadot adott - egyszer - a Fidesznek. Annyira rossz emlékeket ébreszt. Az, hogy pontosan tudták azt, hogy a 70-30-as szabállyal a kormány-ellenzék, a Fidesz és a baloldal együtt loptak.”

Márki-Zay szerint a közös lopások miatt nem volt elszámoltatás sem:

“(...) az, hogy ők nem számoltatták el egymást. Nem 2010-ben nem volt elszámoltatás, de 2002-ben sem, amikor Keller Lászlót azért váltották le, mert el akarta számoltatni a fideszes lopásokat. Vagy éppenséggel 2005-ben, amikor Polt Péter eltűnt volna a közéletből és eltűnt volna az ügyészség környékéről is, akkor maga Gyurcsány Ferenc mentette meg és módosított szabályokat úgy, hogy Polt Péter ott maradhasson felelős vezetői pozícióban az ügyészségen.”

Vagy amikor egy szóval adta meg a rasszizmus gyógyszerét és deklarálta, hogy a rasszistákat is szeretni kell. Juhász azt kérdezte tőle egy ponton, hogy miniszterelnökként mit tenne a rasszizmus ellen, mire Márki-Zay azt mondta:

“Szeretet. Szeretet. Nincs más.”

Juhász visszakérdezésére - “Mindenkit? A rasszistákat is ugyanígy szeretjük?” - pedig ezt replikázta:

“Óhatatltan, hisz rasszisták is magyar emberek.”

De ennél is sarkosabb volt Márki-Zay akkor, amikor a melegség került szóba. Korábban már beszélt arról, hogy azért hozta például szóba Orbán fiának vélelmezett nemi identitását, hogy a saját fegyverét fordítva Orbán ellen mutassa meg, milyen szörnyű a homofób gyűlöletkampány és ezzel vegye rá a Fideszt a dolog lecsengetésére. Ezúttal is hosszan beszélt Orbán melegellenes kampányáról, hogy a témát aztán erős kanyarral a Fidesz ellen fordítsa:

“Az én véleményem a PC-ről az, hogy nem azzal tudunk segíteni a homoszexuális embereken, hogy ha nem beszélünk a homoszexualitásról. Orbán Viktor óriási hibát vétett a saját ostoba szempontjai szempontjából, azzal, hogy témává tette. Az összes településen kint vannak ilyen plakátok, hogy szexuális propaganda és hasonlók. Mert a gyerek, amikor sétál az apukájával, akkor megkérdezi, hogy apuka, az micsoda? Tehát ha ő nem akart volna beszélni eddig a homoszexualitásról… Most már azt is tudja mindenki, hogy a Fideszben van a legtöbb meleg. Most már mindenki tudja, hogy mi az, hogy transzszexuális. Orbán Viktor olyan témává tette, hogy az emberek elkezdtek róla beszélni.”

Juhász ezen a ponton közbevetette, hogy “Azt nem tudjuk, hol van a legtöbb meleg.” Ami után végképp bevadult a beszélgetés:

MZP: De tudjuk, ezt tudjuk.

Juhász: Te tudni véled.

MZP: Nem, én tudom.

Juhász: De bizonyítani is tudnád?

MZP: Nem. Én azt is tudtam, hogy Szájer József meleg. Nyilvánvalóan nem beszéltünk róla, amíg ez nem derült ki róla. De ettől még mi tudjuk. Azt is tudjuk, hogy a fél kormány meleg. Pontosan tudom. Nem én fogom őket leleplezni, valaki más megteszi,

Juhász: Miért nem a minisztert leplezed le Orbán gyerekével szemben?

MZP: A miniszter nem írt melegházasságból szakdolgozatot, és nem tett közzé hirdetést, hogy izmos fiatal fiúkat keresünk Jézus Krisztus menyasszonyának.



A hódmezővásárhelyi polgármester ezzel zárta az Orbán Gáspárra vonatkozó gondolatait:

“Még egyszer mondom: én nem lelepleztem melegeket, tényleg nem, higgyétek el, én azt az érzékenységet, amit ő rendkívül nagy nyilvánosság előtt kinyilvánított, erre a jelenségre utaltam, pont. Semmi más. Én csak arra utaltam, amit ő maga, önszántából, nyilvánosságra hozott. Semmi mást.”

Hogy utána mégse hagyja kihűni a témát, sőt rá is tegyen jó pár lapáttal:

“Éppen ezért, bár tudom, kik a melegek, tudom, ki a fiúbarátja az egyiknek, például, a kormányban, az egyik legfontosabb miniszternek a fiúbarátjának a nevét is ismerem, én nem fogom ezt nyilvánosságra hozni. Anonim módon elmondhatom, hogy az egyik legfontosabb és leghomofóbabb kereszténydemokrata politikus meleg. Anonim módon elmondhatom. Ha majd ő kiáll vele és elmondja, vagy ha majd lebukik, mint Szájer József, akkor mindenki más is tudni fogja. Addig csak én mondom neked, anomim módon.”

Ha ez nem lett volna meglepő, Márki-Zay arról is beszélt, hogy a kormányzat homofób kampánya szerinte jót tesz a melegeknek, mert

“Természetesen azzal, hogy OV ezzel az ostoba gyűlöletkampánnyal ezt közbeszéd témájává tette, akaratán kívül hozzájárult ahhoz, hogy Magyarországon le fognak bomlani ezek az előítéletek. Mint ahogy száz évvel ezelőtt az még megbélyegzés volt, hogy valaki házasságon kívül született. Azt fattyúnak nevezték. (...) Ma már egyáltalán nem az. (...) Ez nem szabad, hogy tabu, gyűlöletkampány tárgya, ésatöbbi legyen. Akaratán kívül el fogja érni OV hogy ez egy teljesen elfogadott dolog legyen.”

És amin végigugráltam, csak az interjú negyede volt, úgyhogy mindenkinek ajánlom a megnézését.