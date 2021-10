Egy nyomozócsoport bizonyítékai szerint egy 2018-ban elhunyt férfi lehetett a Zodiákus gyilkos

Egy megoldatlan bűnesetekre szakosodott független nyomozócsoport olyan bizonyítékokkal állt elő a napokban, amelyek alapján azt állítják, tudják, hogy ki lehetett a Zodiákus gyilkos, aki bizonyítottan öt embert ölt meg Kaliforniában a hatvanas években, de feltehetően több mint harminc gyilkosságot követett el. A Zodiákus akkoriban a rendőrségnek és több újságnak is küldött leveleket, amelyekben gyilkosságairól írt és kritizálta a nyomozást. Leveleit kódnyelven írta.

A negyven fős, The Case Breakers néven ismert csoport, amelynek tagjai közt nyomozók, újságírók és katonai hírszerzők is vannak, azt állítja, bizonyítékaik alapján a hatvanas években a Zodiákus által elkövetett gyilkosságokért egy Gary F. Poste nevű férfi a felelős, aki korábban a légierőnél szolgált, majd szobafestőként dolgozott, és 2018-ban halt meg. A Zodiákust eddig hivatalosan öt gyilkossággal hozták összefüggésbe, de a nyomozócsoport azt állítja, van egy hatodik áldozata is a sorozatgyilkosnak. Úgy gondolják, hogy a Zodiákus ölhetett meg egy Cheri Jo Bates nevű, 18 éves diáklányt is 1966-ban a Los Angeles melletti Riverside-ban. Igaz, a gyilkosság két évvel a Zodiákus-gyilkosságok előtt történt, és azok helyszínétől több száz mérföldre.

A nyomozócsoport tagjai azonban biztosak abban, hogy Bates-t is a Zodiákus gyilkolta meg, aki szerintük Gary Poste volt, mindezt pedig a következő bizonyítékokkal próbálják alátámasztani:

Egy katonai bázison vásárolt, festékfoltos karóra

egy lábnyom,

a Gary Poste homlokán található hegek,

és Poste neve, ami a nyomozók szerint segíthet megfejteni az egyik kódnyelven írt levelét.

A nyomozócsoport szerint a gyilkosság helyszínén talált festékfoltos karóra, ami egy katonai bázisról származik, Poste-é lehetett, egyrészt mert akkor már szobafestőként dolgozott, másrészt mert egy lőfegyver okozta baleset miatt az amerikai légierő veteránjaként a March légibázis kórházában kezelték, mindössze 15 percre attól a helyszíntől, ahol Cheri Jo Bates-t megölték.

A helyszínen talált lábnyom pedig egy olyan katonai bakancshoz köthető, amilyenje a légierőnél szolgáló Poste-nak is lehetett. Ugyanilyen lábnyomokat találtak három másik, a Zodiákus által elkövetett gyilkosság helyszínén, illetve a nyomozócsoport állítja, hogy az egyik áldozat kezében talált barna hajszálak is megegyeznek Poste-éval, amit állításuk szerint DNS-vizsgálatok is alátámasztanak.

És ott vannak még a rendőrség által készített fantomkép homlokán látható ráncok, ami a most felmutatott bizonyítékok szerint valójában nem is ráncok, hanem hegek. Már ha abból indulunk ki, hogy valóban Poste lehetett a Zodiákus, ugyanis Poste homlokát több heg is borította, amiket 1959-ben, egy autóbalesetben szerzett.

A Zodiákusról készített fantomkép és Gary Poste fotója Fotó: The Case Breakers

Mivel a Zodiákus arról ismert, hogy kódolt üzeneteket küldött, fontos bizonyítéknak számíthat az is, hogy a nyomozócsoport egyik tagja, Jen Bucholtz, egykori katonai kémelhárító a Fox Newsnak azt mondta, ha Poste teljes nevének – ami Gary Francis Poste volt – betűit kihagyjuk a Zodiákus egyik kódolt üzenetéből, akkor egy másik üzenetet kapunk.

A Fox beszélt egy Hams Smiths nevű vietnámi veteránnal is, aki azt állítja, tíz évig bújtatott magánál egy Wil nevű informátort, aki állítása szerint megszökött egy „bűnözői csoporttól”, amit Gary Poste vezetett. A nyomozócsoport által Wilként megnevezett férfi azt mondta, Poste „bandája” a kaliforniai High Sierrában működött, ahol „gyilkológéppé képezték” ki őt. A veterán szerint ez a Wil nevű férfi azt is elmondta neki, hogy látta, ahogy Poste elássa a gyilkos fegyvereket az erdőben.

De sikerült megszólaltatni egy nőt is, aki korábban Poste és felesége szomszédságában élt Kaliforniában. Azt mondta, a most összegyűjtött bizonyítékokat látva biztos benne, hogy Poste volt a Zodiákus. Elmondása szerint a hetvenes és a nyolcvanas években, amikor gyerek volt, Poste és felesége többször is vigyáztak rá, ilyenkor Poste többször is tanította őt lőni. Állítása szerint Poste a feleségével szemben „irányító és bántalmazó” volt, közben azonban „egyfajta apafigura” lett még a fia barátai számára is.

Rajtuk kívül megszólalt az ügyben egy Michelle nevű nő is, aki Poste fiának élettársa volt. A Fox Newsnak azt mondta, kapcsolatuk alatt Poste és „csapata” többször zaklatta őt, megrongálták az autóját és „más incidensek” is történtek. A nő úgy fogalmazott, hogy bár Poste már három éve halott, sokan még mindig hűségesek hozzá: „Olyan fiatal férfiakat célzott meg, akiknek nem volt apafigurájuk. Csak egy három fős banda volt, de ez az egy ember rengeteg kárt okozott. És a mai napig képes valamilyen módon irányítani, pedig már nem is él.”

Hivatalosan eddig mindössze öt gyilkosságot hoztak összefüggésbe a Zodiákussal. Mindegyik gyilkosságot a San Francisco-öböl környékén követték el. A Zodiákus azonban az egyik levelében azt állította, 37 embert ölt meg.

Az első két áldozat a 17 éves David Faraday és a 16 éves Betty Lou Jensen voltak, akik 1968 decemberében épp randiztak, amikor lelőtték őket Vallejo mellett egy félreeső úton.

Fél évvel később, 1969 júliusában egy újabb párt támadtak meg, szintén egy Vallejóhoz közeli parkolóban. A 22 éves Darlene Ferrin, akit ötször lőttek meg, meghalt, de a 19 éves Michael Mageau túlélte a lövéseket, így tudott személyleírást adni a rendőröknek a támadóról.

Két hónappal később, 1969 szeptemberében egy Napa melletti tónál a 22 éves Cecelia Shepardra és a 20 éves Bryan Hartnellre támadt rá késsel a Zodiákus. A férfi ebben az esetben is túlélte a támadást.

A sorozatgyilkos utolsó – hivatalos – áldozata egy 19 éves taxisofőr volt, Paul Stine, akit San Francisco egyik negyedében lőttek fejbe. A Zodiákus úgy vállalta magára ezt a gyilkosságot, hogy véres ruhákat küldött a San Francisco Chronicle szerkesztőségébe.

A gyilkosságokkal kapcsolatban soha senkit nem sikerült azonosítani és megvádolni, de az évek során azért több név is felmerült, mint lehetséges gyanúsított. Közülük a legismertebb Arthur Leigh Allen, egy elítélt gyerekmolesztáló volt, aki 1992-ben halt meg, alig egy hónappal azután, hogy egyik áldozata azonosította őt.

A Zodiákus neve legutóbb 2020 végén került a hírekbe, miután egy amatőr kódfejtőkből álló csapatnak sikerült megfejtenie a sorozatgyilkos egyik ötvenéves feladványát, amit még 1969-ben küldött a San Francisco Chronicle szerkesztőségébe. Megfejtésük szerint a Zodiákus ezt írta akkor levelében:

„remélem nagyon élvezitek hogy próbáltok elkapni nem én voltam a tévéműsorban ami felvet velem kapcsolatban egy dolgot én nem félek a gázkamrától mert az a paradicsomba küld minél hamarabb és már most van elég rabszolgám akik majd nekem dolgoznak miközben másnak nincs semmije amikor a paradicsomba kerülnek ezért félnek a haláltól de én nem félek mert tudom hogy az új életem könnyű lesz a paradicsomban halál”

A nyomozócsoport által most felmutatott bizonyítékokra a kaliforniai hatóságok mindössze annyit reagáltak, hogy a nyomozók által megnevezett férfi jelenleg nem gyanúsított a Zodiákus-gyilkosságok ügyében.

