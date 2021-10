Magyarország is csatlakozott a globális minimumadóhoz

Magyarország is csatlakozik a globális társasági minimumadóról szóló nemzetközi megállapodáshoz, jelentette be pénteken Varga Mihály pénzügyminiszter, aki a Portfolio szerint úgy fogalmazott, „sikerült áttörést elérnünk a globális minimumadóról szóló megállapodás ügyében, így Magyarország is jó szívvel csatlakozhat az ügyhöz”.

Varga Mihály Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A több mint 130 ország között, az OECD keretein belül megkötött egyezmény legfontosabb eleme az, hogy 15 százalékos minimális társaságiadókulcsot határoz meg. A hvg.hu azt írja, Varga Mihály bejelentésével, hogy Magyarország is csatlakozik a megállapodáshoz, 136 ország fogadta el a megállapodást.