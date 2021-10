Újra felbukkant az ebola a Kongói Demokratikus Köztársaságban

Egy hároméves kisfiú tesztje pozitív lett, a gyerek nem sokkal később pedig meghalt a kongói Beniben, öt hónappak azután, hogy az országban a legutóbbi ebola-járványt befejezettnek nyilvánították.

Körülbelül 100 embert sikerült azonosítani, akik feltehetően elkaphatták a vírust. Őket megfigyelés alatt tartják, hogy kiderüljön, jelentkeznek-e náluk a tünetek. Egy orvosbiológiai laboratórium belső jelentése szerint az elhunyt hároméves gyerek szomszédjai közül többen is ebolára utaló tüneteket produkáltak a múlt hónapban, és meg is haltak, de egyikőjüket sem tesztelték. A WHO közleményt adott ki, miszerint együttműködnek az egészségügyi hatóságokkal az eset kivizsgálásában.

Ebola elleni oltást ad be egy egészségügyi dolgozó Gomában 2019 augusztusában Fotó: AUGUSTIN WAMENYA/AFP

A 2018-2020-as ebola-járvány több mint 2200 ember halálát okozta a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén. A járvány fellángolása miatt idén eddig hatan haltak meg. Egészségügyi szakértők szerint nem szokatlan, hogy egy nagyobb járványt követően még előfordulnak szórványos megbetegedések. Már csak azért sem, mert a vírus a betegségből való felépülés után akár még hónapokig is kimutatható például az ondóban.

Amióta 1976-ben az Ebola folyó melletti erdőben felfedezték a betegséget, már 12 járványkitörést regisztráltak. A betegség, ami testnedvekkel terjed, súlyos hányást és hasmenést okoz. Általában a fertőzöttek fele meghal, bár a Nyugat-Afrikában kifejlesztett kezelések jelentősen csökkentették a halálozási arányt, illetve már két rendkívül hatékony vakcinát is kifejlesztettek, ami megelőzheti a további járványkitöréseket. (Al Jazeera)