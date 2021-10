Összecsaptak a rendőrökkel a római oltásellenes tüntetés résztvevői

Súlyos rendbontásokba torkollottak szombat este Rómában az oltási kampány és a koronavírus-járvány miatti intézkedések elleni tüntetések, számolt be az Euronews. A több ezres demonstráló tömeg többször összecsapott a rendőrökkel, akik gumibotokkal, paprikasprayjel és vízágyúkkal próbálták feloszlatni a dühös tömeget. Legalább négy embert őrizetbe vettek.

A tüntetők azért vonultak utcára, mert október 15-től Olaszországban védettségi igazolással kell rendelkeznie az összes munkavállalónak. Amíg ezt nem pótolják, felfüggesztetik őket az állásukból és fizetést sem kapnak. A szigorú szabályt azután hozta az olasz kormány, hogy a lakosság 15 százaléka még egyetlen oltást sem kapott. Hétfőtől amúgy jelentős enyhítések lesznek Olaszországban: feloldják a nézőszám korlátozását a mozikban és a színházakban, valamint a sportlétesítményekbe is többen mehetnek, mint eddig. Védettségi igazolást továbbra is mindenhol fel kell mutatni, és a szájmaszk viselése is kötelező marad.