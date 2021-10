A brit királyi család kiközösíti András herceget

András yorki hercegnek állítólag nem volt szabad együtt étkezni a testvérével, Károly herceggel és a brit királyi családdal más, magas rangú tagjaival egy pazar banketten.

András herceg 2020. január 19-én Norfolkban. Fotó: Lindsey Parnaby/AFP

A jelentések szerint a 61 éves András herceget, aki szexuális zaklatási perbe keveredett, nem engedték Károly herceggel és a hadsereg ezredeseivel együtt enni: megállították, és kérték, hogy távozzon az étkezés előtt.

Ennek eredményeképpen András állítólag magánszemélyként vett részt a vacsorán, egy forrás azt állította: „A szoba hátsó részében ült. És nem volt szabad a bátyjával vacsorázni.”

András herceget augusztusban perelte be Virginia Giuffre, ő egyike volt azoknak, akik Jeffrey Epsteint is feljelentették. Azt állítja, András herceg Londonban és New Yorkban is megerőszakolta 2001-ben, amikor 17 éves volt. A herceg 2019-ben egy interjúban azt mondta Giuffre állításairól, hogy soha nem történt ilyesmi, arra sem emlékszik, hogy találkozott volna a nővel. II. Erzsébet királynő milliókat költ a fia védelmére.

A jelentések szerint a három testvérei kizárták, hogy összejöveteleken a királyi körben lehessen, és egyetértenek abban, hogy sosem térhet vissza a közéletbe, Vilmos herceg pedig a monarchiára „veszélyesnek” tekinti őt. (Mirror)