Orbán néhány napja azt mondta, irigyli. Ma már biztos nem

Milos Zeman, az idős köztársasági elnök összetörten fekszik egy hordágyon, miközben épp átszállítják a prágai katonai kórház intenzív osztályára - senki nem számított arra, hogy ez lesz a legfontosabb fotó Csehországban egy nappal a választások után.



Milos Zeman testőrei gyűrűjében a prágai katonai kórházba tart. Fotó: MICHAL CIZEK/AFP

Az orvosa azt nyilatkozta, hogy pontos diagnózist állítottak fel és tudják, hogyan kezeljék az elnököt, de hogy mi ez a diagnózis és mi a kezelés, arról nem beszéltek a sajtónak. Zeman 77 éves, ráadásul köztudottan cukorbeteg. Senki nem merné azt állítani, hogy színlel.

Az azonban biztos, hogy rosszulléte és kórházi kényszerpihenője kapóra jön régi szövetségesének, Andrej Babiš miniszterelnöknek, aki épp a hétvégén vesztette el a választást. Zeman ugyanis mostanra akár dönthetett volna arról, hogy kit bíz meg a kormányalakítással, kórházi kényszerpihenője miatt azonban ezt még nem tette meg. A magyar gyakorlathoz hasonlóan a cseheknél is a köztársasági elnök döntése, hogy kit kér fel miniszterelnöknek. Korábban azt nyilatkozta, hogy a választáson legjobban szereplő párt listavezetője lesz az.

Petr Fiala, a SPOLU listavezetője. Fotó: MICHAL CIZEK/AFP

A Petr Fiala vezette SPOLU (Együtt) 27,8 százalékos eredményt ért el, a Babiš-féle ANO (Igen) 27,12 százalékot kapott, a harmadik helyen pedig a Kalózpárt vezette koalíció futott be 15,6 százalékkal. Utóbbi a vártnál valamennyivel rosszabbul szerepelt, ám jó előre bejelentették, hogy szívesen lennének a SPOLU koalíciós partnerei egy jövendő kormányban. Így együtt 108 helyük lenne a 200 fős cseh alsóházban, amivel viszonylag biztonsággal tudnának kormányozni.



A baj az, hogy egyikük sem lett a legtöbb szavazatot kapott párt. A SPOLU ugyanis egy háromtagú, liberális konzervatív pártokat tömörítő pártszövetség listája volt. Önálló pártként tehát az ANO szerepelt a legjobban, korábbi nyilatkozata szerint így Babišt kéne felkérnie Zemannak.

Az ANO eredményvárója a választások estéjén. Fotó: JOE KLAMAR/AFP

A regnáló miniszterelnöknek viszont nem sok mozgástere van a kormányalakításra. A szélsőjobbos SPD-n kívül gyakorlatilag mindenki kizárta az együttműködést vele, velük viszont Babiš nem szeretne összebútorozni és amúgy sem lenne meg a többségük. Az ANO népszerűsége ritkán látott mélyrepülésben van, mióta a múlt héten az egész világ megcsodálhatta Andrej Babiš francia villáját, amelyet eddig rejtegetett offshore vagyonából vásárolt.



KÉS, VILLA, OLLÓ

Lehet, hogy véletlenek sorozatát figyelhetjük meg éppen, de idén feltűnően sok kínos adat szivárgott ki olyan politikusokról, akik félig-meddig demokratikus rendszerekben foglalnak el fontos pozíciókat - írta Magyari Péter pár nappal a cseh választások előtt, amikor napvilágra kerültek a Pandora-iratok, bennük Andrej Babiš eltitkolt vagyonával, egy 5,4 milliárd forint értékű villával a francia riviérán. A cikkben részletesen lehet olvasni arról, hogy a legutóbbi bolgár és albán választások előtt amerikai szankciók robbantottak ki korrupciós ügyeket. Ezek mindkét országban befolyásolhatták a szavazók preferenciáit. A Pandora-iratokat nem lehet a Biden-kormányhoz kötni úgy, ahogy Bulgáriában és Albániában az amerikai külügy lépéseit. A hatását azonban már lehet méricskélni. A Pandora-cikkek egyik szerzője a twitterén idézte a cseh köztévé grafikonját.

Eszerint a korábbi támogatóinak nyolc százaléka választott magának másik pártot pár nap leforgása alatt, minden bizonnyal a szivárogtatás hatására.

A cseh és a szlovák politika számos alkalommal vesz mintákat egymásról, és immár mindkettőben szerepelt fényűző francia villa kampánytémaként. 2020 januárjában Szlovákiában világos volt, hogy a Kuciak-gyilkosság miatt az országot hét éve vezető, Fico-féle SMER el fogja veszíteni a hamarosan esedékes választásokat. Azt azonban nem lehetett tudni, hogy melyik párt lesz a befutó, míg fel nem tűnt egy videóban Igor Matovic a cannes-i reptéren. Pártjának néhány tagjával azért utazott a Riviérára, hogy megmutassa a választóknak, hogy a Fico-kormány korábbi pénzügyminisztere milyen tengerre néző luxusvillát szerzett magának. Pár hét múlva meg is nyerte a választást.

Zeman állapota tehát az orvosai szerint stabil, csupán ágynyugalomra van szüksége. Ezt azonban hiába is várná. A SPOLU listavezetője, Petr Fiala már ma üzent az elnöknek, hogy mielőbb találkozna vele, az általa vezetett koalíció ugyanis készen áll átvenni a kormányzást, elemzők pedig már arról beszélnek, hogy az időhúzás és egy lassú kormányalakítás súlyos gazdasági károkat okozhat az országnak. Ha nincs Babiš tárjában valami trükk, Fiala előbb-utóbb megalakíthatja a kormányt. Emiatt pedig nem csak az ANO cseh szavazói szomorúak most.

Orbán lelkesen kampányolt mellette

„Szeretném biztosítani Önöket arról, hogy minden készen áll Magyarország részéről, hogy Andrej Babiš kormányával szoros, baráti, józan és kölcsönös tiszteleten nyugvó együttműködést valósítsunk meg a jövőben, és Magyarország ez iránt elkötelezett” - mondta Orbán Viktor Ústí nad Labemben, ahová kampányolni érkezett Andrej Babiš mellett szeptember 29-én. A cseh kormányfő bő egy héttel később elveszítette a választásokat.



Orbán és Babiš Fotó: MICHAL CIZEK/AFP

Vannak erős párhuzamok a két politikus politizálása között. Nemcsak az, hogy az Ústí nad Labemben tartott sajtótájékoztatón csak baráti újságírók vehetettek részt, mert - akárcsak nálunk -, a cseh kormányfő stábja is el akarta kerülni azt a lehetőséget, hogy kritikus újságírók kérdezzenek.

Andrej Babiš egyik kampánykártyája Orbán Viktor volt. Előtte sem volt rossz a viszonyuk, Babiš miniszterelnöki kinevezése után viszonylag hamar, 2018 januárban már Budapestre látogatott, Orbán baráti szavakkal azzal fogadta, azt mondta, hogy nagy szükség volt arra, hogy az európai és azon belül a közép-európai politika is kapjon új motivációkat, új szemléletmódot, és „kicsit visszatérjünk a józan ész talajára”. Aztán mindketten gyorsan leszögezték, hogy elutasítják a migrációt.

Orbán még 2018 novemberben viszonozta a látogatást, itt is a bevándorlás leutasításában volt a legnagyobb az összhang, és csak kisebb zökkenőt okozott, hogy a cseh külügy lefokozta a budapesti követség jelentőségét. Olyan látogatások is belefértek, hogy Babiš meghívta Orbánt a prágai Állami Opera felújított épületének ünnepélyes átadására.

Orbán megtekinti a felújított prágai operát Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Sőt, ketten mentek el idén meglátogatni Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, éppen a választási kampányban. Netanjahu aztán megbukott.

A Babišnak az uniós pénzeket érintő korrupciós ügyei időre-időre előjöttek az Európai Parlamentben és az Európai Bizottságban is. Szijjártó Péter idén májusban meg is védte a cseh kormányfőt, amikor az Európai Parlamentben összeférhetetlenségi szabályokat állítottak volna fel Babiš miatt. (Az EP-ben képviselők jelezték aggályaikat a független cseh médiára gyakorolt politikai nyomás, valamint a főügyész távozása miatt is, aki az igazságügyi miniszter által rá nehezedő nyomásra hivatkozott.)

Szijjártó azt mondta, „nincs új a nap alatt, Andrej Babis ellen célzott politikai kilövési kísérlet zajlik”. Szerinte ez azért történik, mert a cseh kormányfő „túlságosan hangosan ment szembe” a liberális fősodorral és képviseli nemzete érdekeit, és ugyanolyan támadás zajlik ellene, mint rendszeres Magyarországgal szemben.

Babiš és Orbán az elmúlt hetekben aztán a korábbinál is látványosabb barátkoztak egymással. Babiš migránsellenes üzemmódba kapcsolt, ehhez kiválóan passzolt, hogy eljött Budapestre a demográfiai konferenciára, de előtte Orbán elvitte a déli határkerítéshez, ahol kölcsönösen megdicsérték egymást, utána halászlevet is fogyasztottak Algyőn. (A lengyel kormányfő, Mateusz Morawiecki viszont éppen Babiš miatt maradt távol a budapesti konferenciától. A két ország viszonya a túrowi lignitbánya miatt romlott meg ennyire.)

Majd jött az Ústí nad Labemben tett Orbán látogatás, előtte beültek kávézni egy csehországi Mol-benzinkút büféjébe). A magyar kormányfő szokatlanul erős sajtóoffenzívát indított a cseh médiában, három lapnak is nyilatkozott, és mindben nyíltan kiállt Babiš mellett.

„Babiš miniszterelnök úrral régi partnerek vagyunk. Az európai politikusok között ő a leginkább szókimondó, még nálam is jobban. Ezt tisztelem benne. Együtt vettük fel a kesztyűt Brüsszellel, amikor meg kellett állítani a migrációt. Babiš miniszterelnök úr személye garancia a sikerre.” (info.cz)

„Sikerrel álltunk ellen Brüsszel migránsbetelepítési kvótáról szőtt terveinek: mi voltunk az elsők, akik szembeszálltunk Brüsszellel, és Babiš miniszterelnök úr volt az első, aki mellénk állt. Ugyancsak a szövetségünknek köszönhető, hogy a hétéves uniós költségvetés tárgyalásakor nem tudtak Közép-Európa-ellenes költségvetést elfogadni Brüsszelben”. (parlamentnilisty.cz)



„Meg kell értenünk, hogy a folyamatok minden közép-európai országban ugyanazok. Lengyelországban is, Csehországban is, Magyarországon is. Amikor nem tetszik valamelyik nagyhatalomnak egy-egy kormány Közép-Európában, akkor megpróbálják a velük szimpatizáló, az ő érdekeiket kiszolgáló csoportokat hatalomra juttatni. Amikor azt mondja valaki, hogy ne verjük szét az Európai Uniót, mármint Babiš meg én, az azt jelenti, hogy ne a csehek meg a magyarok döntsenek az országaik sorsáról, hanem Brüsszel. Akik Európa mellett tüntetnek, azok valójában a cseh meg a magyar szuverenitás ellen tüntetnek. Ezt kívülről a Soros-féle hálózat, a brüsszeli bürokrácia támogatja. Olyan vezetők helyett, akik a saját országuk függetlenségéért harcolnak, legyenek szolgálatkész baloldali kormányok, valójában ezt akarják. Brüsszelnek ma sajnos szervilis kormányok kellenek. (Lidové Noviny)

Közben azért sikerült nyélbe ütni egy nagy üzletet is: magyar többségi tulajdonba került a katonai kiképző és könnyű harcászati gépeket gyártó cseh Aero Vodochody gyár és a Vodochody repülőtér. A júliusban aláírt szerződés alapján mától az új tulajdonos a HSC Aerojet, amiben 80 százalékos részesedése van Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő férjének, Szalay-Bobrovniczky Kristófnak, míg 20 százalék a cseh Omnipol társaság kezében van. Szalay-Bobrovniczky Kristóf cége, a HSC Aerojet Zrt. 150 millió eurós (kb. 53 milliárd forint) hitelt vett fel a Magyar Fejlesztési Banktól, amihez a kormány vállalt állami készfizető kezességet, az erről szóló kormányhatározat szerint a lépés egy védelmi ipari fejlesztéshez szükséges. Az állami kezesség a 150 millió euróból eredő tőkekövetelés 80 százalékára vonatkozik.

Babišnak egyébként komoly érdekeltségei vannak Magyarországon, egészen pontosan annak a vagyonkezelői holdingnak, amit azért hozott létre, hogy egy lépéssel távolabb legyen a direkt üzlettől. A magyarországi 5 lényeges érdekeltségéról a Telex szedte össze van, hogy milyen évet zártak 2019-ben:

az Agrofertnek Budaörsön van a holdingközpontja, 2019-ben 76 milliárd forintos forgalmat és 20 milliárd forintot meghaladó adózás előtti eredményt ért el.

A bábolnai IKR Agrár Kft. 101 milliárd forintos árbevételt,

a kiskunfélegyházi NT Élelmiszerfeldolgozó Kft. közel 44 milliárd forintos forgalmat,

a mezőgazdaság gépekkel foglalkozó, komáromi Agrotec Magyarország Kft. 23 milliárd forintot,

míg a győri Ceres Sütőipari Zrt. 7 milliárd forintot termelt.

A kiskunfélegyházi NT Kft. beruházásához és így 55 új munkahely megteremtéséhez a kormány 1,7 milliárd forinttal járul hozzá.

Orbán szerint mindezeken túl még valami összeköti a két országot. Szeptemberben, Babiš kampányrendezvényén ezt mondta: „Én nagyon régóta figyelem a cseh politikát, és mindig is irigykedtünk Önökre. Mindig is előttünk jártak egy-két lépéssel, és ez ma sincsen másképpen.”