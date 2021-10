Paul McCartney szerint nem ő akarta feloszlatni a Beatlest, hanem John Lennon

„Nem én kezdeményeztem a szakítást, az a mi Johnny-nk volt” - mondta Sir Paul McCartney a Beatles feloszlásáról egy BBC-nek adott interjúban, ami október 23-án kerül majd adásba. A zenész szerint John Lennon jelentette be, hogy elhagyja az együttest, mert inkább a Yoko Onóval közös életére figyelne, és ha Lennon nem határoz így, az együttes tagjai együtt maradhattak volna.

A rajongók eddig általában McCartney-t tették felelőssé a világtörténelem talán leghíresebb együttesének felbomlásáért, ugyanis először 1970-es McCartney című szólólemezének sajtóközleményében értesültek a rajongók arról, hogy valami nincs rendben a Beatles-szel.

McCartney szerint ez az időszak volt a legnehezebb az életében, a Beatles ugyanis addig az élete, a családja és a munkája is volt egyszerre. Később ráadásul be is kellett perelnie zenésztársait, mert ha ezt nem teszi meg, a szólóanyagaikra is rátette volna a kezét az együttes akkori menedzsere, Allen Klein. McCartney azt mondta, zenésztársai később megköszönték ezt a tettét. (BBC)