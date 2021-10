A térségben nálunk a legrosszabbak a nyugdíjasok életkörülményei

Egy nyugdíjas mutatja a Magyar Posta Zrt. munkatársa által kézbesített Erzsébet-utalványokat Fotó: MTI Fotó/Balogh Zoltán

Megjelent a nyugdíjasok állapotát és társadalmi helyzetét komplexen vizsgáló Global Retirement Index legújabb felmérése, amit a francia Natixis bank elemzői készítenek el immár hetedik éve.

A kutatás összesen 44 ország időskorú lakosságának életkörülményeit írja le négy mutató segítségével; ezek a makrogazdasági adatok, köztük az árszínvonal és az infláció, a környezet minősége, az idősek egészségügyi állapota és a közegészségügy színvonala, továbbá a jövedelmi helyzetek.

Magyarország majdnem az összes dimenzióban az utolsó helyen áll a közép-európai térségben. Egyedül a jövedelmi helyzet az egyetlen, amiben előzzük valamelyik szomszédunkat - Szlovákiát.

Azzal is kilógunk a sorból, hogy a régió országaival ellentétben a covid-járvány legsúlyosabb időszakainak levonulásával nem sikerült javítani a nyugdíjas és idősek általános társadalmi helyzetét. Mindenhol javulás állt be - Magyarországon ezzel szemben a tavalyihoz képest is romlottak az idősek életkörülményei.

A lista összeállítása óta Magyarország idén a második legkevesebb pontszámot szerezte az idei évben a négy dimenzió alapján megállapított globális nyugdíj-index szerint.

A felmérés alapján nem látszik reális esély arra, hogy ebben az összevetésben a közeljövőben megközelítsük Ausztriát, Szlovéniát vagy akár Csehországot.

A legnagyobb veszélyt a korosztályra az infláció és nyugdíjkorhatárok várható emelkedése jelenti - utóbbi a demográfiai helyzet folyamatos romlása miatt elkerülhetetlennek látszik, párhuzamosan a nyugdíjkifizetések csökkentésével. (hvg.hu via Bankmonitor)