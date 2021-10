Belülről jobbnak látták, ha Fekete-Győr nem marad tavaszig sem

A Momentumban mindenkit mellbe vágott, hogy Fekete-Győr András csak 3,39 százalékot ért el az előválasztás első fordulójában. A momentumos jelöltekre és a pártelnökre leadott szavazatok különbségeiből látszott, hogy itt nem Fekete-Győr tolja maga előtt a pártot, hanem inkább fordítva. Bár azt már a kampányköltésekbe is belekalkulálták, hogy nem jut tovább a második fordulóba, ezt azonban nem kommunikálták a tagság felé, akiknek így jóval magasabbak voltak az elvárásaik.

A lesújtó eredmény után indult be a gondolkodás arról, hogy le kellene cseréniük a kampányban elkopott elnököt. A vita leginkább arról volt, hogy ennek már most meg kell történnie, vagy görgessék még maguk előtt a problémát. A párt belső köreiből úgy tudjuk, a kérdést végül az döntötte el, amikor az újbudai körzetet fölényesen behúzó Orosz Anna és Bárdi Zsuzsanna elnökségi tag elkezdte körbetelefonálni a küldöttgyűlési tagokat, hogy változást sürgessen.

Orosz Anna és Fekete-Győr András Fotó: Botos Tamás/444

Végül vasárnap este a 80 fős küldöttgyűlés több mint 70 százaléka szavazta meg Fekete-Győr leváltásását, aki erre azonnal benyújtotta a lemondását. Ezzel azt akarták üzenni, hogy rendezik soraikat. Orosz Anna pedig ügyvezető elnökként irányítja a pártot a novemberi tisztújításig, de arra még nem adott egyértelmű választ, hogy ezen elindul-e. Mellette lehetséges indulóként többnyire ugyanazoknak a nevei forognak, akiké a korábbi tisztújításoknál is: Soproni Tamás VI. kerületi polgármesteré és Nemes Balázs pécsi elnöké.

Nem pótolhatatlan, és jobb volt, mintha senkit sem jelöltek volna

Bár Fekete-Győr vezényelte le a Momentum Mozgalom párttá alakulását és több mint 5 éve vezette a pártot, most mégsem tartanak attól, hogy az élről való távozása különösebb törést okozna, hiszen bőven vannak még mellette jól felépített, ismert arcaik az Európai Parlamentben vagy az önkormányzatokban. Az általunk megkérdezett momentumosok szerint a miniszterelnök-jelölti kampány azon csúszott el, hogy nem lehetett elhitetni a 32 éves pártelnökről, hogy irányítani tudná az országot.

Fekete-Győr András az RTL ellenzéki miniszterelnök-jelölti vitáján. Fotó: botost/444.hu

Azzal tisztában voltak, hogy jobb üzenete lett volna, ha egy női politikust indítanak, de miután sem Donáth Anna, sem más nem vállalta, Fekete-Győr alternatívája az lett volna, hogy egyáltalán nincs saját jelöltjük. Ez szintén nem erősített volna a párt pozícióján. Ugyanakkor úgy látják, hogy Fekete-Győr teljesítménye nem ütött vissza az egyéni képviselőjelöltek szereplésére, a megszerzett 15 hely elfogadhatónak mondható. Pont emiatt most nem olyan gyászos a hangulat a pártban, mint a 2018-as választás után. Fekete-Győr várhatóan nem vonul vissza teljesen, a hétfői sajtótájékoztatójukon Orosz Anna azt mondta, szeretnék, ha a távozó pártelnök „oszlopos tagja legyen a Momentum parlamenti frakciójának”, vagyis számíthat egy befutó listás helyre.

Nem tetszett nekik, ahogy Karácsony stábjából üzengettek

Közvetlenül az előválasztás első fordulója után a főpolgármester közvetlen stábja felől még olyan üzeneteket kaptak, hogy „most lehet felszállni a Karácsony-vonatra”, és az együttműködést részleteiről már eleve Fekete-Győrt megkerülve akartak tárgyalni, amit a Momentumon belül külső bomlasztási kísérletként értékeltek. Végül Márki-Zay Péter mögé állt be egyhangúlag az elnökség. Ennek az volt az oka, hogy míg Karácsony Gergely egyre inkább eltűnőben volt, a hódmezővásárhelyi polgármester jelenléte egyre intenzívebbé vált. Most nem csak aktivistákkal segítik MZP kampányát, de nagyrészt továbbra is momentumos informatikusok működtetik az online előválasztási rendszert, ami az első forduló alapján neki hozhat több támogatót. Abban bíznak, hogy ha MZP nyer, azzal várhatóan a Momentum is több befutó helyet alkudhat ki magának a közös ellenzéki listán. Bár ezen még bonyolíthat, ha a Mindenki Magyarországa Mozgalom miniszterelnök-jelöltje mégsem a Párbeszéd frakciójába ül be, hanem külön frakciót akar.