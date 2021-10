Megerősítik a rendőri jelenlétet Londonban az angol-magyar meccs előtt

A londoni rendőrség megerősíti a jelenlétét kedd este a Wembley stadion környékén a magyar szurkolók érkezése miatt. A botrányosra sikeredett EB-döntőnél - amikor több ezren jutottak be jegy nélkül a stadionba - sokan éppen az erőteljesebb rendőri jelenlét hiányolták.

A szeptemberi magyar-angol meccsen történt rasszista incidensek és az EB-döntőt történt összecsapások miatt az angol labdarúgó-szövetség is a szokásosnál szigorúbb intézkedésekkel készül, pedig a magyar szurkolók ezernél is kevesebb jegyet vettek. Ennek okaként a Guardian megemlíti, hogy a beutazáshoz továbbra is oltási igazolást kell bemutatni, aminél a Magyarországon használt Szputynikot és a Shinopharmot nem fogadják el. (Guardian)